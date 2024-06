Autoridades israelíes se reunirán con un alto asesor de la casa blanca, según un alto cargo de eeuu

Por Steve Holland y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 20 jun (Reuters) - Dos altos asesores del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirán el jueves con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un contexto de tensión entre los dos aliados por la guerra de Israel en la Franja de Gaza, informó un alto cargo estadounidense. El asesor israelí de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi, y Ron Dermer, ministro israelí de Asuntos Estratégicos, se reunirán con Sullivan, ya que se estaba reprogramando una reunión más amplia y formal de "diálogo estratégico", según un alto cargo de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato. El representante de la Casa Blanca dijo que la reunión más amplia no se ha cancelado, pero que se estaban ultimando los detalles. "Mientras tanto, se están celebrando reuniones con las autoridades israelíes a lo largo de la semana a nivel de expertos y altos altos cargos sobre una serie de temas", dijo. El martes, Netanyahu difundió un vídeo en inglés en el que afirmaba que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, le había asegurado que el Gobierno Biden estaba trabajando para levantar las restricciones a la entrega de armas a Israel, algo que el máximo diplomático estadounidense no quiso confirmar.

En una rara exposición de conversaciones diplomáticas de alto nivel normalmente privadas, Netanyahu también dijo que le había dicho a Blinken que era "inconcebible" que en los últimos meses Washington estuviera "reteniendo armas y municiones" a Israel. El comentario provocó réplicas por parte de la Administración Biden.

"Realmente no sabemos de qué está hablando. Simplemente no lo sabemos", dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una sesión informativa celebrada el martes. Blinken dijo que los envíos de armas -con la excepción de uno con bombas de gran tamaño- se estaban moviendo como de costumbre, dado que Israel se enfrentaba a amenazas de seguridad que van más allá de Gaza, incluidas las de Hezbolá e Irán. No quiso hacer comentarios sobre su conversación privada con Netanyahu durante la conferencia de prensa del martes.

En mayo, Estados Unidos suspendió un envío de bombas de 2.000 libras y 500 libras por temor al impacto que podrían tener en zonas densamente pobladas, pero Israel debía seguir recibiendo armamento estadounidense por valor de miles de millones de dólares.

El escrutinio sobre la conducta de Israel en su operación militar en Gaza ha aumentado a medida que el número de muertos palestinos a causa de la guerra se ha disparado por encima de los 37.000, según los responsables sanitarios del enclave gobernado por Hamás, y ha reducido Gaza a un páramo. La guerra comenzó cuando milicianos palestinos de Hamás irrumpieron a través de la frontera y atacaron Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 250, según los recuentos israelíes. En abril, Biden advirtió a Israel de que Estados Unidos dejaría de suministrarle armas si las fuerzas israelíes realizaban una gran invasión de Ráfah, ciudad del sur de Gaza que es el último refugio de muchos desplazados por la guerra. (Información de Steve Holland y Trevor Hunnicutt; redactado por Doina Chiacu; editado por Deepa Babington; editado en español por Mireia Merino)

Reuters