Autoridades mexicanas decomisan más de 900 animales de un refugio por "maltrato"

Autoridades de Ciudad de México decomisaron este miércoles en un aparatoso operativo a más de 900 animales, en su mayoría perros, que según la Fiscalía local vivían hacinados, con poca ventilación y sin luz natural en un establecimiento que operaba como refugio.

El rescate, en el que participaron al menos 200 policías, forma parte de un plan del gobierno capitalino para proteger a los animales, que incluye prohibir la muerte de toros en las corridas y limitar la venta de mascotas en los mercados.

De los 936 animales encontrados en el refugio, 708 "presentaban afectaciones compatibles con maltrato", aseguró en rueda de prensa la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde.

"Las inspecciones permitieron constatar condiciones de hacinamiento extremo, con espacios reducidos, jaulas sin ventilación o sin techo, acumulación de heces y orina, falta de luz natural", reportó la Fiscalía en un comunicado.

Los responsables del Refugio Franciscano, donde se encontraban los animales, se pararon en la puerta en un intento por bloquear el ingreso de la policía durante varias horas. Simpatizantes del refugio bloquearon Reforma, una de las avenidas más importantes del centro de la ciudad.

A los 21:30 hora local (03H30 GMT) el traslado de los animales continuaba.

"La narrativa de maltrato es falsa", dijo el refugio en un comunicado publicado en su cuenta de X. Además, calificaron al operativo como "totalmente desproporcionado".

El predio ya había sido intervenido a mediados de diciembre, cuando el poder judicial local ordenó entregarlo a una fundación que reclamaba su propiedad.

Desde entonces, 21 animales han muerto "como consecuencia del grave estado de salud en que se encontraban", añadió la Fiscalía.

La institución indicó que "debido a la gravedad de su estado de salud", 20 animales permanecían el martes hospitalizados, pero la cifra aumentó el miércoles a 57 luego del operativo.

Alcalde agregó en rueda de prensa que la investigación contra el refugio inició a partir de "múltiples denuncias ciudadanas" sobre las condiciones en que se hallaban los animales.

Entre las acciones emprendidas por la alcaldía capitalina para proteger a la fauna, está la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora, un popular centro de comercio de mascotas en la capital.

Legisladores locales incluso reformaron el Código Civil para reglamentar la custodia de las mascotas de una pareja en caso de divorcio.