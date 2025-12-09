Autoridades mexicanas detienen a exgobernador opositor por supuesto lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 8 dic (Reuters) - La fiscalía general de México dijo el lunes que fue detenido en el norte del país un exgobernador de oposición en cumplimiento de una orden de aprehensión por probable lavado de dinero resultado del desvío de recursos públicos.

Una fuente de la fiscalía dijo a Reuters que el detenido es el exgobernador de Chihuahua César Duarte.

Duarte fue detenido en el estado que gobernó entre 2010 y 2016, dijo la fiscalía general (FGR). La orden de aprehensión por la que se detuvo al exmandatario estatal estaba vigente desde mayo del año pasado, añadió en un comunicado.

El exgobernador de Chihuahua había sido extraditado a México desde Estados Unidos en junio del 2022 tras ser detenido en Miami, Florida, dos años antes por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

La fiscalía no respondió de inmediato a dónde sería trasladado Duarte. (Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Adriana Barrera)