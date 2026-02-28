Autoridades mexicanas entregan cuerpo de "El Mencho" a su familia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas entregaron el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a su familia, luego que el Ejército mexicano lo abatiera la semana pasada, informaron autoridades el sábado

En una breve nota en X, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que entregó el cuerpo de "El Mencho" tras completar todos los protocolos procesales necesarios

“Se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, detalló la FGR en un comunicado

La muerte del narcotraficante más poderoso del país fue recibida con una ola de violencia de represalia en unos 20 estados. Más de 70 personas murieron

La violencia ha avivado temores de que el derramamiento de sangre pueda perjudicar el turismo de cara a la Copa Mundial de la FIFA a finales de este año

“No creo que entregar el cuerpo a la familia vaya a recrear el caos”, declaró David Mora, analista principal y experto en México del centro de estudios International Crisis Group

“La violencia que suceda después se va a desarrollar de otra manera”, añadió Mora, al señalar la reorganización del cártel tras la muerte de su líder y las posibles disputas territoriales entre grupos criminales más pequeños

El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta US$15.000.000 por información que condujera al arresto de "El Mencho". El Cártel Jalisco Nueva Generación, que él dirigía, es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México, y comenzó a operar alrededor de 2009

En febrero de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump designó al cártel como organización terrorista extranjera

La muerte del narcotraficante fue, hasta ahora, el mayor acto del gobierno mexicano para mostrar a Estados Unidos su compromiso de ir tras los cárteles

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa