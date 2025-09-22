Autoridades mexicanas hallan cadáveres con rasgos de músicos colombianos desaparecidos

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - La fiscalía del Estado de México, adyacente a la capital, dijo el lunes que fueron localizados los cadáveres de dos personas cuyas características físicas coinciden con las de los dos músicos colombianos reportados como desaparecidos la semana pasada en el centro del país.

La Fiscalía de Ciudad de México había informado que Byron Sánchez, "B-King", que interpreta canciones de reguetón, y el DJ de nombre Regio Clown, fueron vistos por última vez en Polanco, una zona residencial de la capital, el 16 de septiembre, cuando iban al gimnasio.

"Efectivamente se encontraron dos cuerpos que coinciden con las características (de los desaparecidos)", dijo un funcionario de la fiscalía que pidió no ser identificado. "Se están llevando a cabo las investigaciones y trabajos periciales para confirmar oficialmente".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había dicho más temprano el lunes que las autoridades estaban investigando el caso, tras conocerse una petición oficial de ayuda por parte de su homólogo Gustavo Petro para localizarlos con vida.

"No he entrado yo en contacto con el presidente Petro pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones", afirmó la mandataria en su habitual conferencia de prensa matutina.

Más tarde, en su cuenta de X, Petro criticó el hecho diciendo que "más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante". "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos", agregó.

Inicialmente, Petro afirmó que los jóvenes fueron vistos por última vez en el norteño estado Sonora, algo que luego fue desmentido por la fiscalía del estado, fronterizo con Estados Unidos.

Clown, de 35 años, publicó en su cuenta en Instagram hace tres semanas un video en un club de Ciudad de México, donde se le ve bailando con lentes negros y un pañuelo dorado en la cabeza.

En su perfil en la misma plataforma, donde tiene casi 400.000 seguidores, Sánchez -de 31 años- publicó recientemente imágenes desde la ciudad colombiana Medellín, en el departamento Antioquia, donde aparece con múltiples tatuajes en los brazos y el pecho, así como con guantes de box en las manos. (Reporte de Lizbeth Díaz; Edición de Raúl Cortés Fernández y Javier Leira)