Autoridades mexicanas hallan restos de uno de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Por Lizbeth Díaz

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - Autoridades mexicanas dijeron el viernes que al menos un cuerpo hallado en una fosa clandestina en el norte de México corresponde a las características físicas de uno de los 10 trabajadores secuestrados en una mina canadiense en el estado ​norteño ​de Sinaloa a finales del mes pasado

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que se estaban realizando esfuerzos para confirmar la identidad de la víctima y recolectar evidencia de la fosa clandestina en Concordia, a unos 45 kilómetros al ​este de la ciudad de Mazatlán, en la costa del Pacífico

Familiares entrevistados por Reuters dijeron que algunos de los trabajadores de la mina de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp que desaparecieron habían recibido amenazas de grupos del crimen organizado en el área donde operan "Los Chapitos", una facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos del ex narcotraficante Joaquín "El ​Chapo" Guzmán

El secretario de Seguridad federal, Omar García, confirmó el mes pasado que la zona ​donde desaparecieron los mineros está bajo el control de los Chapitos. La mina de plata ha estado cerrada desde el secuestro

Las autoridades aún no han establecido el motivo por el cual el grupo fue secuestrado el 23 de enero

Jaime López, tío de Pablo Osorio, un ingeniero de 26 años y uno de los ​desaparecidos, dijo que como la familia era pobre no podrían pagar un rescate

"Estamos destrozados", dijo, añadiendo que no quería que su sobrino fuera a Concordia por ser peligroso, pero fue el único lugar que respondió a sus solicitudes de empleo cuando terminó la carrera hace ‍tres años. "Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para encontrarlo."

"No podemos creerlo", dijo entre lágrimas tras enterarse de la fosa común. López dijo que esperaba noticias de las autoridades para saber si su sobrino se encontraba entre los restos encontrados en el lugar

El gobierno ​mexicano envió a más de 1.000 efectivos, incluyendo militares y marines de élite, a la zona este fin de semana para intentar localizar a los mineros desaparecidos. El jueves, cuatro sospechosos fueron arrestados ​en relación con el caso. (Reportaje de Lizbeth Díaz; Edición de Sarah Morland)