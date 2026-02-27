Autoridades panameñas registran oficina local de CK Hutchison mientras aumentan tensiones

CIUDAD DE PANAMÁ, 27 feb (Reuters) - Autoridades panameñas registraron la unidad portuaria local del conglomerado hongkonés CK Hutchison, informó la filial el viernes, lo que agravó la disputa por el control de dos puertos clave cerca del Canal de Panamá, de importancia estratégica mundial

El registro, llevado a cabo el jueves, se produce en medio de una creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por las rutas comerciales mundiales, que ha agravado las tensiones entre Washington y Pekín

La disputa ha salpicado a Panama Ports Company (PPC), de CK Hutchison, que recientemente perdió sus contratos para operar dos terminales a ambos extremos del canal, por el que circula alrededor del 5% del comercio marítimo mundial

En un comunicado, PPC afirmó que Panamá actuó "sin respetar el estado de derecho, como lo evidencian las más recientes actuaciones llevadas a cabo por el Estado el día de ayer (jueves), consistentes en la invasión y toma de bienes propiedad de PPC", y añadió que la empresa y los inversores se reservan todos los derechos aplicables en relación con este asunto

Funcionarios del Gobierno panameño no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios

El Gobierno de Panamá anuló en enero los acuerdos que otorgaban a la empresa el control de los dos puertos del canal, tras una sentencia judicial que consideraba los contratos inconstitucionales

El viernes, PPC afirmó que se ha opuesto repetidamente a lo que califica de "toma ilegal" de sus puertos y confiscación de los bienes de la empresa, incluida información confidencial y protegida legalmente

Según la empresa, las autoridades ignoraron las solicitudes de salvaguardias para proteger los datos corporativos sensibles y el jueves entraron en un almacén privado sin previo aviso y se llevaron materiales relacionados con casos judiciales en curso

La empresa afirmó que esto demostraba "que el Estado ha socavado el debido proceso como parte de la toma" del lugar

"La República de Panamá ha demostrado, durante el último año y particularmente en la última semana, que los inversionistas extranjeros no pueden confiar en el marco jurídico ni contractual del Estado panameño", afirmó PPC

Reuters informó del registro el jueves después de que una persona familiarizada con la operación lo confirmara

La fuente, que se negó a ser identificada porque la información no se había hecho pública, afirmó que la redada a PPC no estaba relacionada con la decisión del Gobierno de anular los acuerdos que otorgaban a la empresa el control de los puertos de Balboa y Cristóbal

El Gobierno panameño dijo en un comunicado el jueves que se trataba de una investigación independiente llevada a cabo exclusivamente por el Ministerio Público en el ejercicio de sus facultades legales, sin nombrar a la empresa investigada

Antes de la redada, el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, afirmó que no sabía qué haría Pekín después de que CK Hutchison perdiera los puertos. "Si tú quieres mi opinión personal, no va a pasar nada", declaró en su conferencia de prensa semanal

Declaró también que el conglomerado de Hong Kong había actuado con "arrogancia" y sin transparencia. "Esa empresa hizo y deshizo en Panamá por décadas, desde que llegó a este país"

"Lo cierto es que China necesita mucho a Panamá, mucho. Todo lo que esa gente produce pasa por el canal (...) y todo el gas que les llega pasa por el canal de Panamá, cuidado que no necesitan ellos más que nosotros a ellos", añadió

CHINA DEFENDERÁ INTERESES DE LA EMPRESA

CK Hutchison ha afirmado en repetidas ocasiones que considera ilegal la cancelación del contrato y que está considerando emprender acciones legales. La empresa afirmó esta semana que las autoridades panameñas habían amenazado a sus empleados con enjuiciarlos penalmente si se negaban a abandonar los dos puertos del canal

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el viernes que la postura de Pekín con respecto a los puertos de Panamá era "inequívoca" y que "defendería resueltamente los intereses de sus empresas"

El Gobierno de Hong Kong no respondió a una solicitud de comentarios

Las acciones de CK Hutchison cerraron con una caída del 0.6% en Hong Kong el viernes

La empresa ha acordado la venta por US$23.000 millones de docenas de puertos en todo el mundo, incluidas las terminales panameñas, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company

Un acuerdo que ha sido criticado por Pekín, pero bien recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había declarado que quería "recuperar" el Canal de Panamá para reducir la influencia china sobre los activos clave de la vía interoceánica

Los puertos de Balboa y Cristóbal, en el centro de la disputa, serán ahora operados temporalmente por Maersk y MSC, informó esta semana el Gobierno de Panamá. (Reporte de Elida Moreno; escrito por Brendan O'Boyle, edición en español de Raúl Cortés Fernández)