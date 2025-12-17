Autoridades piden acabar concesión de Enel Brasil tras apagón masivo en San Pablo

Autoridades de Brasil decidieron este martes solicitar la caducidad del contrato de una subsidiaria de la multinacional italiana Enel para suministrar energía en el estado de Sao Paulo, luego de un apagón que afectó a 2,2 millones de personas.

La semana pasada un temporal con vientos de más de 90 kilómetros por hora dañó la infraestructura eléctrica del área metropolitana de Sao Paulo, la capital económica del país, e interrumpió el servicio.

El "restablecimiento tardó más de cinco días para parte de los consumidores", denunció el gobierno estatal en un comunicado.

Tras una reunión con el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y el alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, las autoridades acordaron "solicitar a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) la declaración de la caducidad del contrato de Enel para el suministro de energía eléctrica en 24 municipios paulistas", agrega el mensaje.

El servicio está a cargo de Enel Brasil, una empresa privada controlada por el grupo italiano Enel, uno de los más grandes del mundo en el sector.

Aneel, la agencia federal que fiscaliza el sector, ya había advertido en 2024 que podría cancelar la concesión si la empresa no daba solución a una crisis similar.

"Los problemas recurrentes en el suministro y restablecimiento de energía en São Paulo demuestran la incapacidad de la concesionaria", señaló la gobernación de Sao Paulo.

Imágenes televisivas del estacionamiento de Enel Brasil repleto de vehículos de intervención en plena crisis indignaron a los pobladores de Sao Paulo, una megalópolis con casi 22 millones de habitantes incluyendo su región metropolitana.

En 2023 y 2024 hubo apagones semejantes, según el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que atribuyó los fallos al despido de la mitad de los funcionarios de la concesionaria en los últimos cinco años.

Enel Brasil tiene "problemas relacionados con la insuficiencia de las inversiones realizadas y la inadecuada ejecución de inspecciones", acusó el gobierno local.

La compañía no se ha pronunciado tras el anuncio. Según su sitio web, Enel Brasil tiene en marcha un "plan de contingencia" ante la posibilidad de nuevas tormentas.