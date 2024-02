Autoridades de Venezuela ratificaron este viernes el balance de 16 muertos por el colapso de una mina de oro ilegal en el sur del país sudamericano y anunciaron que 208 personas fueron evacuadas de la zona, mientras se mantienen las labores de búsqueda.

El accidente ocurrió la tarde del martes en la mina "Bulla Loca", a siete horas de navegación por el río de La Paragua, en el estado Bolívar. Decenas de mineros trabajaban en la cantera a cielo abierto cuando un alud de tierra cayó, arrastrando a varios de ellos, según un video divulgado por funcionarios gubernamentales.

"No se han reportado más muertos (...). Le pedimos a Dios no encontrar nada y en dos días (de búsqueda posteriores al suceso) no hemos encontrado nada", dijo en conferencia de prensa el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, al desestimar reportes sobre un mayor número de víctimas.

"La verdad yo no la oculto", agregó Marcano, quien precisó que, a la fecha, el derrumbe dejó además 16 heridos.

El gobernador regional anunció próximas reuniones con comunidades mineras en el área para "organizar" su actividad: "Hay que sacarlos de la ilegalidad", señaló, y que para ello hay que "crear condiciones de seguridad en su trabajo".

Los equipos de atención de emergencia permanecerán por un mes en la zona, dijo.

La región del Arco Minero, que abarca una porción de la Amazonía, tiene una extensión de 112.000 km2 con grandes reservas de oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán. Es una zona que explota el Estado, pero también registra presencia de grupos ilegales y bandas criminales, según denuncias de ambientalistas, que sostienen la actividad está causando un "ecocidio".

La ONG SOS Orinoco registró 54 muertos en 17 incidentes mineros entre 2017 y 2022 en Bolívar y el vecino estado Amazonas.

Al menos 12 personas fallecieron en diciembre pasado tras el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú (Bolívar).

Erc/jt/llu