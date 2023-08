KIEV (AP) — Las defensas antiaéreas rusas derribaron dos drones que se dirigían a Moscú durante la noche, según indicaron las autoridades el miércoles, en lo que describieron como un nuevo intento de Ucrania de atacar la capital rusa en una aparente campaña para inquietar a los moscovitas y llevar la guerra a Rusia.

Los drones fueron interceptados en su ruta hacia Moscú y no hubo víctimas, indicó el alcalde Sergey Sobyanin. El Ministerio ruso de Defensa lo describió como “ataque terrorista”.

Uno de los drones se estrelló en la región de Domodedovo, al sur de Moscú, y el otro cerca de la autopista a Minsk, al oeste de la ciudad, señaló Sobyanin. El aeropuerto de Domodedovo es uno de los más transitados de la capital.

No estaba claro de dónde habían salido los drones, y las autoridades ucranianas no hicieron comentarios en un primer momento. Ucrania no suele confirmar ni negar esos ataques.

El 30 de julio y el 1 de agosto se interrumpieron los vuelos en el aeropuerto de Vnukovo cuando varios drones se estrellaron en el distrito financiero de Moscú tras ser interceptados de forma electrónica por las defensas antiaéreas, en dos incidentes separados.

Las autoridades rusas acusaron en mayo a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones en un plan para asesinar al presidente, Vladímir Putin.

Se han producido ataques recientes de drones contra objetivos en la capital rusa o la Península de Crimea.