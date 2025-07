Autoridades toman custodia de 21 niños en California; madres subrogadas afirman que fueron engañadas

La agencia de bienestar infantil de California puso bajo su custodia a 21 niños mientras las autoridades investigan a una pareja del área de Los Ángeles y las acusaciones de que engañaron a madres sustitutas de todo el país.

Quince niños fueron retirados de la lujosa residencia de la pareja en Arcadia después de que las autoridades recibieron una denuncia de abuso en mayo pasado, mientras que otros seis menores que vivían en otros lugares también fueron localizados, informó el teniente de policía de Arcadia, Kollin Cieadlo. La edad de los menores va desde los dos meses hasta los 13 años, y la mayoría tiene entre 1 y 3 años.

“Creemos que uno o dos nacieron biológicamente de la madre”, afirmó. “Hay algunas madres subrogadas que han salido a la luz y han dicho que dieron a luz a los niños”.

Se cree que Silvia Zhang, de 38 años, y Guojun Xuan, de 65, son los padres legales, destacó Cieadlo.

Zhang y Xuan fueron arrestados en mayo después de que un hospital reportó que su bebé de dos meses de edad tenía una lesión traumática en la cabeza, la cual sufrió como resultado de haber sido agitado violentamente por la niñera de la casa, según la policía de Arcadia. El niño no fue llevado al hospital hasta dos días después.

Cieadlo destacó que no se presentaron cargos formales de negligencia para permitir que la investigación continuara. La pareja le dijo a la policía que “querían una familia numerosa”, comentó el teniente.

Zhang presentó lo que parecían ser certificados de nacimiento legítimos, incluidos algunos de otros estados, en los que aparece como la madre de los niños, dijo Cieadlo.

Añadió que el FBI también forma parte de la investigación. Un portavoz se negó a comentar a las solicitudes de The Associated Press.

“No estoy al tanto de cómo funcionan las leyes de subrogación”, expresó Cieadlo. “Necesitamos adentrarnos mucho más”.

Cadenas de televisión en Los Ángeles reprodujeron declaraciones de mujeres que aseguraron que fueron madres subrogadas para la pareja, pero que no se dieron cuenta de que había tantas otras sustitutas involucradas.

De momento se desconoce si Zhang y Xuan cuentan con un abogado que pueda hablar a su nombre. Zhang no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Registros comerciales de la oficina del secretario de Estado de California muestran que en la dirección de la pareja hubo previamente registrada una empresa de nombre Mark Surrogacy Investment LLC. Los documentos más recientes muestran que la licencia comercial de la compañía fue cancelada en junio.

Kallie Fell, directora del Centro de Bioética y Cultura, el cual cree que la subrogación explota a las mujeres, publicó recientemente un video en YouTube de su entrevista con una mujer de Texas, Kayla Elliott, quien dio a luz la primavera pasada.

“Le mintieron.

Le dijeron que esta pareja tenía otro hijo y que querían un hijo más para completar una familia”, dijo Fell a The Associated Press. “Ella no sabía que eran los dueños de la agencia de subrogación. Operan sin ninguna supervisión”.

Elliott no respondió a una solicitud de comentarios, pero está tratando de recaudar dinero para buscar que la niña sea colocada con ella.

“Estoy preparada y profundamente comprometida a proporcionarle eso, pero el proceso legal para asegurar la colocación es complejo y costoso”, dijo Elliott en el sitio de recaudación de fondos GoFundMe.

El Departamento de Servicios Infantiles y Familiares del condado de Los Ángeles, que retiró a los hijos de la pareja, dijo que no podía hablar sobre un caso específico.

