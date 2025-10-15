Autoridades ucranianas ordenan evacuaciones masivas alrededor de la ciudad devastada de Kupiansk

15 oct (Reuters) -

Las autoridades locales de Ucrania ordenaron el martes la evacuación de familias de decenas de aldeas cercanas a la casi destruida ciudad nororiental de Kupiansk, alegando el "empeoramiento de la situación de seguridad", en una región que se ha enfrentado a fuertes ataques rusos.

Oleh Siniehubov, gobernador de la región nororiental de Járkov, escribió en Telegram que se les ordenó evacuar a un total de 409 familias con 601 niños en 27 localidades.

Otro cargo de la zona afectada dijo posteriormente a la emisora pública Suspilne que la lista de localidades que debían ser evacuadas por las familias se había ampliado a 40.

Durante meses, el ejército ruso ha estado atacando y avanzando sobre la ciudad de Kupiansk, considerada un objetivo clave en su avance hacia el oeste a través del centro y el este de Ucrania en esta guerra de más de tres años y medio.

La ciudad fue tomada inicialmente por el ejército ruso en las primeras semanas de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, pero las fuerzas de Kiev la reconquistaron más tarde ese mismo año.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo la semana pasada que las fuerzas ucranianas estaban defendiendo zonas clave de la línea del frente, incluida Kupiansk. En los últimos días también ha hablado de una contraofensiva ucraniana cerca de Dobropillia, más al sur.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la semana pasada a los altos mandos que los soldados de Moscú tenían la ventaja estratégica en todas las zonas del frente. El máximo responsable ucraniano, Oleksander Syrskyi, calcula que la línea del frente se extiende a lo largo de 1200 kilómetros.