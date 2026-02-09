Autoridades ucranianas reportan muerte de tres personas en bombardeos rusos

Bombardeos aéreos nocturnos rusos contra las ciudades de Odesa y Járkov mataron a al menos tres personas, informaron el lunes autoridades ucranianas.

Drones de fabricación iraní bombardearon la ciudad portuaria de Odesa, donde provocaron incendios y dañaron edificios residenciales y un ducto de gas, indicó Sergii Lisak, jefe de la administración militar de la ciudad.

"Un hombre de 35 años murió como resultado del ataque nocturno. Dos personas resultaron heridas, incluyendo una joven de 19 años", publicó en redes sociales.

El gobernador regional, Oleg Kiper, afirmó que Odesa fue "atacada masivamente" y confirmó los incendios, sin mencionar víctimas.

Más al norte, en la región de Járkov, los servicios estatales de emergencia indicaron haber recibido los cuerpos de una mujer y un niño de 10 años después de un ataque con drones.

"Otras tres personas resultaron heridas", agregaron los servicios en Telegram.

Rusia, que ocupa cerca de 20% del territorio ucraniano, continúa bombardeando a su vecino pese a participar en las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para terminar con el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.