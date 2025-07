Autos, vino y cosméticos son algunos de los productos europeos más amenazados por los aranceles de EE.UU.

Vehículos, aviones, vinos, carteras de lujo... Productos de sectores esenciales de la economía europea corren el riesgo de verse duramente afectados por los aranceles del 30% anunciados el sábado por el presidente de Estados Unidos, que entrarían en vigor el 1 de agosto.

El presidente Donald Trump justifica estos impuestos aduaneros por un desequilibrio comercial entre Estados Unidos y la UE en perjuicio de los estadounidenses.

La relación comercial entre Estados Unidos y la UE representa el 30% del comercio mundial, con 1680 millones de euros en bienes y servicios intercambiados en 2024, según la Comisión Europea.

Medicamentos

Los productos farmacéuticos son los bienes más exportados desde Europa hacia Estados Unidos (22,5% del total en 2024, según Eurostat), y de momento están exentos de los aranceles fijados por Washington.

Varias empresas farmacéuticas ya anunciaron inversiones en Estados Unidos para reforzar su producción allí, al tiempo que piden a la UE una flexibilización de su marco reglamentario.

Automóviles

Estados Unidos también es un "mercado clave" para la industria automovilística europea, que exportó en 2024 cerca de 750.000 vehículos por un valor de 38.500 millones de euros, según la Asociación Europea de Constructores de Automóviles (ACEA).

Alemania produce la mayoría de estos vehículos exportados, en particular autos tipo sedán, SUV y deportivos de alta gama de marcas como Audi, Porsche, BMW o Mercedes.

En 2024, Estados Unidos representaba el 23% de la facturación de Mercedes. El fabricante también produce allí sus SUV, que luego exporta a otros países. Estos modelos también podrían verse afectados por represalias europeas.

Aeronáutica

Los actuales aranceles estadounidenses ya pesan considerablemente sobre el sector aeronáutico, altamente globalizado.

Desde el 12 de marzo se aplica una sobretasa del 25% a las importaciones de aluminio y acero en Estados Unidos, materiales clave para la industria aeroespacial.

Además todos los productos (incluidos los aviones) importados desde Europa deben pagar un arancel adicional del 10%.

El acuerdo que se estaba negociando esta semana entre la UE y Estados Unidos, antes del anuncio de Trump el sábado, debía incluir exenciones para los sectores de aeronáutica, bebidas alcohólicas y productos cosméticos.

Lujo

El sector del lujo se mantuvo relativamente discreto en los últimos meses en cuanto a sus reacciones, pero el impacto de los aranceles podría ser significativo.

LVMH, líder mundial del lujo, realiza una cuarta parte de sus ventas en Estados Unidos (y el 34% de sus ventas de vinos y licores).

Su presidente, Bernard Arnault, instó a los líderes europeos a resolver "amistosamente" las tensiones comerciales, incluso mostrándose "a favor" de "una zona de libre comercio" con Estados Unidos. El grupo francés ya tiene en Estados Unidos tres talleres de Louis Vuitton y cuatro de la marca estadounidense Tiffany. Hermès, conocido por sus bolsos Birkin y sus pañuelos de seda, ya había indicado que compensaría "por completo" los primeros aranceles del 10% impuestos en abril por Donald Trump, aumentando sus precios de venta en Estados Unidos. Pero 30% es otra historia. Cosméticos Los perfumes y cosméticos de marcas francesas e italianas se venden muy bien en Estados Unidos. En 2024, L'Oréal realizó en ese país 38% de su facturación anual. Produce localmente un poco menos del 50% de los productos que comercializa allí, según su dirección, y lo que se importa desde Europa corresponde principalmente a productos de lujo (Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani...). El director general de L'Oréal mencionó en abril la posibilidad de reubicar "una parte" de la producción en Estados Unidos. Gastronomía y vinos Los aranceles del 30% son un "golpe mortal" para los alimentos "Made in Italy", reaccionó el sábado el principal sindicato agrícola italiano Coldiretti, que teme un impacto en los precios para los consumidores. Según sus proyecciones, "con aranceles del 30%, los impuestos adicionales para ciertos productos emblemáticos del Made in Italy alcanzarían el 45% para los quesos, el 35% para los vinos, el 42% para los tomates procesados, el 36% para las pastas rellenas y el 42% para las mermeladas y conservas". En el caso de Francia, Estados Unidos representa el primer mercado internacional para el sector de vinos y licores, con un total de 3800 millones de euros en 2024, según su federación (FEVS). "Sería una catástrofe para todo el sector, en un momento en que los vinos y licores ya enfrentan enormes dificultades", dijo el sábado Jérôme Despey, director de la rama de viticultura del sindicato FNSEA. "A menudo hemos visto amenazas por parte de Estados Unidos; pedimos a la Comisión Europea que no ceda en la negociación", declaró a la AFP. tsz/ak/vk/mab-pb/hgs