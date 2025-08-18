Auxiliares de vuelo de Air Canada enfrentan presiones para poner fin a la huelga

Un tribunal laboral de Canadá declaró este lunes ilegal la huelga de los auxiliares de vuelo de la aerolínea Air Canada, una decisión que podría terminar el paro que ha provocado la cancelación de vuelos para medio millón de personas en todo el mundo.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo abandonaron sus labores el sábado a la medianoche, insistiendo en que la aerolínea no había cumplido sus demandas de salarios más altos y compensaciones por el trabajo en tierra.

La empresa de transporte aéreo canadiense, que vuela directamente a 180 destinos nacionales y en el extranjero, dijo que la huelga ha forzado la cancelación de vuelos, afectando a unas 500.000 personas.

Durante el fin de semana, la ministra federal de Trabajo, Patty Hajdu, invocó una disposición legal para detener la huelga y forzar a las partes a un acuerdo vinculante.

Después de la orden de la ministra, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por su sigla en inglés), un tribunal regulatorio, ordenó a los trabajadores de Air Canada regresar a sus puestos este domingo.

El sindicato dijo que no acataría la orden, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás con sus planes de restaurar parcialmente su servicio aéreo el domingo por la noche.

Sin embargo, la presión del CIRB aumentó este lunes.

El tribunal ordenó al sindicato "reanudar sus labores de inmediato y abstenerse de participar en actividades ilegales de huelga", de acuerdo con Air Canada.

Además, pidió al Sindicato Canadiense de Trabajadores Públicos comunicar a sus miembros que deben "retomar sus labores" antes de las 12:00 locales (16:00 GMT), según la aerolínea.

El jueves pasado, Air Canada dio detalles del acuerdo que ofreció a los tripulantes de cabina, indicando que un auxiliar de vuelo de mayor rango podría recibir en promedio de salario unos 87.000 dólares canadienses (US$65.000) en 2027.

El sindicato, sin embargo, dijo que la oferta de Air Canada estaba "por debajo de la inflación" y "por debajo del valor del mercado".