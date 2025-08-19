Auxiliares de vuelo de Air Canada ponen fin a la huelga tras lograr un principio de acuerdo

La huelga de los auxiliares de vuelo de Air Canada "terminó", anunció el martes el sindicato del personal de vuelo, mencionando "un acuerdo de principio" tras una noche de negociaciones con la aerolínea, que confirmó la reanudación progresiva de sus operaciones.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo habían abandonado sus puestos después de la medianoche del sábado, lo que provocó cancelaciones que afectaron a alrededor de medio millón de personas.

El sindicato desafió una orden de un tribunal regulador de volver al trabajo el domingo, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás en sus planes de restablecer parcialmente el servicio.

Sin embargo, tras reanudar las conversaciones el lunes por la noche, el sindicato afirmó haber alcanzado un posible acuerdo con la aerolínea que sometería a consideración de sus miembros.

"La huelga terminó. Tenemos un acuerdo preliminar que presentaremos ante ustedes", declaró la rama de Air Canada del Sindicato Canadiense de la Función Pública (CUPE) en Facebook el martes.

"Estamos obligados a informar a nuestros afiliados que debemos cooperar plenamente con la reanudación de las operaciones", añadió el texto.

Air Canada señaló en otro comunicado que "reiniciará gradualmente sus operaciones" tras alcanzar un "acuerdo mediado" con el CUPE.

La compañía indicó que los primeros vuelos estaban programados para el martes por la noche, pero advirtió que el servicio completo podría no restablecerse hasta dentro de siete a 10 días.

"Reiniciar una gran aerolínea como Air Canada es una tarea compleja. El restablecimiento completo puede requerir una semana o más, por lo que pedimos paciencia y comprensión a nuestros clientes en los próximos días", declaró el presidente de Air Canada, Michael Rousseau.