Auxiliares de vuelo de Air Canada se declaran en huelga

TORONTO (AP) — Más de 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada se declararon en huelga después de que venciera el plazo para llegar a un acuerdo, confirmó el sindicato a primera hora del sábado. Hugh Pouliot, portavoz del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, confirmó el inicio del paro.

Air Canada dijo que todos sus vuelos serán cancelados mientras dure la huelga. La aerolínea más grande de Canadá ya ha cancelado más de 620 vuelos, lo que ha dejado a viajeros varados en todo el mundo buscando alternativas en plena temporada estival de viajes.

Una amarga disputa contractual entre la aerolínea y el sindicato que representa a 10.000 de sus auxiliares de vuelo se intensificó el viernes cuando el grupo rechazó la solicitud de la empresa de un arbitraje dirigido por el gobierno, lo que eliminaría el derecho a huelga y permitiría a un mediador externo decidir los términos de un nuevo contrato.

