Avalanchas en Italia dejan tres esquiadores muertos fuera de pista en regiones de los JJOO de Invierno

MILÁN, 7 feb (Reuters) - Las avalanchas del sábado causaron la muerte de tres personas que esquiaban fuera de pista en las montañas de Trentino-Alto Adigio y Lombardía, dos regiones que albergan algunas de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, según informó el servicio de rescate alpino

Dos avalanchas azotaron la zona de Marmolada, en los Dolomitas, no lejos de Cortina d'Ampezzo, donde se están celebrando las competiciones femeninas de esquí alpino

El servicio de rescate alpino informó que recuperó el cuerpo de un hombre que había salido de la pista con otros tres esquiadores en Punta Rocca, un pico de 3.300 metros en el macizo de Marmolada, la montaña más alta de los Dolomitas

El servicio informó que el hombre murió sepultado bajo la nieve tras provocar la avalancha, a pesar de que sus tres compañeros iniciaron inmediatamente la operación de búsqueda con la ayuda de otros esquiadores, hasta que llegaron los equipos de rescate

Otros dos esquiadores fuera de pista murieron en Albosaggia, un pueblo del valle inferior de Valtellina, a unos 65 km al este de Bormio, donde se celebran todas las competiciones masculinas de esquí alpino

El servicio de rescate alpino dijo que aún no tenía confirmación de una posible cuarta víctima en Trentino-Alto Adigio, donde los medios locales han informado de que un hombre herido en una avalancha anterior murió en el hospital

Las fuertes nevadas de los últimos días en los Alpes han provocado varias avalanchas

A principios de esta semana, otra avalancha en la región de Trentino-Alto Adigio causó la muerte de dos esquiadores finlandeses

AINEVA, la asociación italiana de riesgos de nieve y avalanchas, que forma parte de los Servicios Europeos de Alerta de Avalanchas, señaló un riesgo notable de avalanchas para el domingo

La nieve fresca y los vientos moderados han creado placas de nieve arrastrada por el viento que podrían desprenderse con el paso de un solo aficionado a los deportes de invierno, según ha informado AINEVA en su página web. (Reportaje de Valentina Za; edición de Alison Williams. Editado en español por Natalia Ramos)