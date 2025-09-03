Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana
Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
-- 09.00 horas: En Madrid, la diputada de Vox Rocío de Meer y el vicepresidente de Anavid Jesús Muñoz inauguran las Jornadas sobre Ideología de Género y denuncias falsas España/Argentina organizada por Vox. En el Congreso (Carrera de San Jerónimo s/n).
-- 09.30 horas: En Madrid, Jornada de igualdad por el inicio del curso político, "Adelante con feminismo" inaugurada por la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la secretaria de Igualdad del PSOE Pilar Bernabé. A las 10.30 horas interviene la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. A las 11.30, interviene la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. En el Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón (MAVA - Avenida de los Castillos s/n.º de Alcorcón).
-- 10.45 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre las masculinidades. En el Ministerio de Igualdad (C/Alcalá, 37).
-- 11.00 horas: En Madrid, comparecencia del ministro del Interior, a petición propia, con motivo de los incendios forestales que han afectado a diversas comunidades autónomas en el mes de agosto. En el Congreso (Carrera de San Jerónimo s/n).
-- 11.00 horas: En Madrid, expertos de la Fundación Pau Costa y de la comunidad de incendios forestales analizan la situación de los incendios forestales en España y presentan propuestas de acción. En la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). (C/Claudio Coello, 98).
-- 11.00 horas: En Madrid, el Sindicato de Estudiantes convoca una rueda de prensa para anunciar las próximas convocatorias de huelga estudiantil y movilizaciones a favor del pueblo palestino y para seguir exigiendo al Gobierno central la ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel. Frente al Congreso de los Diputados (C/Carrera de San Jerónimo s/n).
Otras noticias de España
- 1
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 2
Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana en una esquina”
- 3
Messi fue a ver Rocky, la obra de teatro de Nicolás Vázquez, y habló ante el público, que lo ovacionó
- 4
La aberración de la censura previa