Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

-- 09.00 horas: En Madrid, la diputada de Vox Rocío de Meer y el vicepresidente de Anavid Jesús Muñoz inauguran las Jornadas sobre Ideología de Género y denuncias falsas España/Argentina organizada por Vox. En el Congreso (Carrera de San Jerónimo s/n).

-- 09.30 horas: En Madrid, Jornada de igualdad por el inicio del curso político, "Adelante con feminismo" inaugurada por la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la secretaria de Igualdad del PSOE Pilar Bernabé. A las 10.30 horas interviene la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. A las 11.30, interviene la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. En el Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón (MAVA - Avenida de los Castillos s/n.º de Alcorcón).

-- 10.45 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre las masculinidades. En el Ministerio de Igualdad (C/Alcalá, 37).

-- 11.00 horas: En Madrid, comparecencia del ministro del Interior, a petición propia, con motivo de los incendios forestales que han afectado a diversas comunidades autónomas en el mes de agosto. En el Congreso (Carrera de San Jerónimo s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, expertos de la Fundación Pau Costa y de la comunidad de incendios forestales analizan la situación de los incendios forestales en España y presentan propuestas de acción. En la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). (C/Claudio Coello, 98).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Sindicato de Estudiantes convoca una rueda de prensa para anunciar las próximas convocatorias de huelga estudiantil y movilizaciones a favor del pueblo palestino y para seguir exigiendo al Gobierno central la ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel. Frente al Congreso de los Diputados (C/Carrera de San Jerónimo s/n).

