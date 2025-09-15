Avance del mar amenazará a 1,5 millones de australianos para 2050, según informe

El aumento del nivel del mar y las inundaciones causadas por el cambio climático afectarán a 1,5 millones de australianos en 2050, advirtió un informe publicado el lunes, en vísperas de que el país dé a conocer esta semana sus objetivos de reducción de emisiones.

La tan esperada evaluación nacional de riesgos climáticos reveló que el aumento de las temperaturas tendrá un impacto "en cascada, combinado y simultáneo" en la vida en Australia, donde residen más de 27 millones de personas.

"Estamos viviendo el cambio climático ahora mismo. Ya no es un pronóstico, una proyección o una predicción, es una realidad viva y es demasiado tarde para evitar sus efectos", afirmó el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen.

El informe, elaborado de forma independiente para el gobierno, reveló que 1,5 millones de personas que viven en zonas costeras correrán el riesgo de verse afectadas por una subida del nivel del mar para 2050.

Para 2090, alrededor de 3 millones de personas estarán amenazadas por el mismo motivo.

Se estima que las pérdidas en el valor de las propiedades australianas se dispararán hasta los 611.000 millones de dólares australianos (US$406.000 millones) en 2050 y podrían aumentar hasta los 770.000 millones en 2090.

Si las temperaturas aumentaran 3°C, las muertes relacionadas con el calor podrían escalar más de 400% en la ciudad más poblada del país, Sídney, según el informe.

Australia, uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles del mundo, ha sido criticada por considerar la acción climática como una responsabilidad política y económica.

El informe del lunes se publica cuando el país se dispone a dar a conocer su próxima ronda de objetivos de reducción de emisiones esta semana, una obligación clave en virtud del histórico acuerdo climático de París.

