Avanza causa botulismo por comida contaminada

Mientras tanto, el número de investigados por la Fiscalía de Paola aumentó a 10 personas, de las cuales seis son médicos.

Según los análisis del Instituto Superior de Salud, la intoxicación podría estar vinculada a varios alimentos y no solo a las hojas de rábano utilizadas para condimentar los panecillos con salchicha vendidos en un camión de comida por un vendedor ambulante en Diamante (Cosenza).

Sin embargo, estos "friarielli", como se los conoce, serán retirados del mercado: en el sitio del Ministerio de Salud se publicó un aviso de retirada para dos marcas, por sospecha de riesgo de contaminación.

El aviso se refiere a dos lotes de la etiqueta "Bel Sapore" y dos de la marca "Vittoria", provenientes de una planta en la provincia de Salerno.

Los resultados de los análisis fueron enviados a la Fiscalía de la República de Paola, que coordina las investigaciones.

En la investigación están implicadas 10 personas, incluido el vendedor ambulante, tres responsables de las empresas productoras del producto y seis médicos -uno de ellos se añadió en las últimas horas- de dos centros de salud de la región que atendieron a Luigi di Sarno, de 52 años de Cercola, y Tamara D'Acunto, de 45 años de Diamante, antes de su fallecimiento.

Se les imputan diversos delitos, como homicidio involuntario, lesiones personales involuntarias y comercio de sustancias alimentarias nocivas.

Después de una serie de verificaciones y los resultados de los análisis del Instituto Superior de Sanidad, se plantea la hipótesis de que se utilizó "un solo utensilio de cocina para manipular los alimentos, de lo contrario no se explica", explicó el fiscal Domenico Fiordalisi.

Un utensilio que habría causado un efecto dominó en todos los alimentos presentes en el food truck.

Esta tesis es disputada por el defensor del comerciante ambulante.

"Los productos en venta en el food truck de mi cliente no estaban expuestos al sol y abiertos, sino que estaban conservados en el refrigerador y eran abiertos al momento de ser requeridos", explicó el abogado Francesco Liserre, defensor del comerciante, quien destacó que "mi cliente está devastado psicológicamente.

Está convencido de que la contaminación ya estaba en los productos".

Para el martes, se esperan las dos autopsias de los fallecidos en Calabria.

La Fiscalía de Paola, con la fiscal adjunta Maria Porcelli, quiere determinar si di Sarno y D'Acunto, que fallecieron tras acudir a centros de salud, recibieron o no un diagnóstico oportuno.

En Cagliari, también se realizó la autopsia de Roberta Pitzalis, la mujer de 38 años originaria de Guasila, que falleció el viernes pasado en el hospital Businco, donde había sido trasladada desde el Brotzu después de haber comido comida con salsa de guacamole en la Fiesta Latina de Monserrato.

Los exámenes revelaron que la causa de la muerte se debe a intoxicación por botulismo y neumonía hemorrágica.

En cuanto a las personas ingresadas en el hospital Annunziata de Cosenza, se registran condiciones estables con la llegada de un joven de 20 años, hijo de una paciente ya ingresada anteriormente.

En total, hay 15 ingresados, de los cuales 5 están en cuidados intensivos, 3 en pediatría y 7 en los departamentos de medicina general. Los pacientes recibieron la visita del arzobispo de Cosenza-Bisignano, monseñor Giovanni Checchinato.

Desde Diamante, el alcalde Achille Ordine hace un llamado.

El fenómeno está "circunscrito, por lo que hasta ahora, razonablemente, no existe ningún peligro", explica el primer edil. En este momento "no hay peligro, así que invito a venir a Diamante con total seguridad", concluyó. (ANSA).