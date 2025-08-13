Avanza la legalización de la eutanasia en Uruguay

Tras un debate que duró más de doce horas, la Cámara de Diputados en Montevideo aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de ley sobre la llamada "muerte digna" por mayoría (64 votos a favor y 29 en contra).

El proyecto será examinado ahora por la Comisión de Salud del Senado, compuesta por nueve parlamentarios. De ser aprobado, será votado por el pleno de la Cámara alta.

Tras la aprobación de ambas cámaras, se enviará al Poder Ejecutivo para su aprobación final. Según sus promotores, la ley podría entrar en vigor a finales de año.

En comparación con 2022, cuando fue rechazada inicialmente, esta última propuesta, presentada por la coalición de izquierda Frente Amplio, actualmente en el gobierno, también recibió el apoyo de la oposición.

La propuesta de eutanasia fue duramente criticada por la Iglesia católica uruguaya, que la calificó de "inaceptable" desde un punto de vista ético y exigió, en su lugar, la regulación de los cuidados paliativos. (ANSA).