Avanzan las negociaciones de la UE para financiar Ucrania con activos rusos antes de una cumbre clave

Por Jan Strupczewski y Andrew Gray

BRUSELAS, 17 dic (Reuters) -

La Unión Europea está avanzando en la financiación de Ucrania con los activos rusos congelados, según dijeron diplomáticos de la UE el martes, pero algunas decisiones clave, como las garantías para Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los activos, no se tomarán hasta la cumbre de la UE del jueves.

La UE quiere que Ucrania siga financiándose y luchando porque considera que la guerra de Rusia es una amenaza para su propia seguridad. Para ello, los Estados de la UE pretenden poner en movimiento parte de los activos soberanos rusos que inmovilizaron tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

En la UE hay unos 210.000 millones de euros en activos de este tipo, de los cuales 185.000 millones están en Bélgica, 18.000 millones en Francia y cantidades menores en Luxemburgo, Alemania y Suecia.

El plan original de utilizar el efectivo ruso para Ucrania en 2026 y 2027 solo implicaba al depositario central de valores belga Euroclear, donde están depositados.

Bélgica dijo que solo aceptaría el plan si participaban también otros países de la UE que tienen activos rusos. Los embajadores de los países de la UE resolvieron esta cuestión en las conversaciones mantenidas el lunes, según dijeron diplomáticos.

Un alto diplomático alemán dijo a Reuters que era "alentador" que ahora no hubiera ninguna posibilidad de que los países opuestos al plan formaran una minoría de bloqueo.

"Tras el debate, soy un poco más optimista que ayer", dijo el diplomático.

Moscú ha advertido repetidamente a la UE de que el uso de sus reservas soberanas equivale a un robo y ha prometido duras represalias, incluido el embargo de las participaciones de inversores privados europeos en Rusia. El Banco de Rusia ya ha presentado en Moscú una demanda por daños y perjuicios contra Euroclear por valor de US$230.000 millones. (Información adicional de Anthony Deutsch y Yuliia Dysa en La Haya; edición de Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)