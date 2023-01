Avanzando con reputación, ZOVOO busca un futuro mejor

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--ene. 6, 2023--

Para ZOVOO, el l铆der en innovaci贸n en la industria de cigarrillos electr贸nicos desechables, 2022 fue un a帽o de avances en todos los sentidos. Con el esp铆ritu de innovaci贸n y excelencia continuos, ZOVOO ha ganado 12 Vape Awards en el lapso de un a帽o.

ZOVOO ha ganado elogios como marca certificada de la industria a lo largo del a帽o, incluyendo como ganador de VAPOUROUND Best Newcomer y Patrocinador Oficial Oro, ganador de VAPEHK Best Disposable Brand, y Subcampe贸n de ECIGCLICK Best Disposable Vape, y varios de sus productos desechables de la serie estrella DRAGBAR han recibido elogios un谩nimes de los medios de vapeo.

Innovaci贸n en tecnolog铆a, haciendo cambios significativos para los vapeadores

La empresa matriz de ZOVOO, ICCPP, insiste en la I+D independiente, con 4 importantes institutos de investigaci贸n, 6 bases de fabricaci贸n y procesamiento, y un Everest Lab establecido con referencia a los est谩ndares CNAS.

En 2022, ZOVOO lanz贸 Gene Tree Special Edition y el primer producto desechable con n煤cleo cer谩mico ultrafino, el DRAGBAR Z700 GT, que gener贸 cambios tecnol贸gicos en la industria y una gran mejora en la experiencia del usuario.

Sin embargo, esto es solo el comienzo del esfuerzo de ZOVOO por impulsar la tecnolog铆a de vapeo. ZOVOO planea aumentar su inversi贸n en I+D en 2023, realizar cambios m谩s significativos para los vapeadores con innovaci贸n tecnol贸gica, y traer productos y servicios de mayor calidad al mercado.

Dise帽o de producto diversificado, creando una nueva ecolog铆a de vapeo

Con un concepto de dise帽o con visi贸n a futuro y un plan de producto diversificado, ZOVOO crea productos profesionales que satisfacen las necesidades de los usuarios vapeadores de una manera multidimensional, cubriendo la experiencia de vapeo completa de los usuarios.

En 2022, los productos de ZOVOO tambi茅n recibieron 8 premios en las listas de ranking de varios medios de vapeo. El DRAGBAR B5000, R6000, F8000 y el DRAGBAR Z700 GT fueron premiados como los Mejores Vaporizadores Desechables por VAPING360, VERSED VAPER, VAPEHK, VAPING VIBE, etc.

Otros, como el DRAGBAR 600S, tambi茅n han aparecido en sitios de medios populares y disfrutan de una gran reputaci贸n entre los usuarios vapeadores. Adem谩s, el DRAGBAR B5000 ha recibido calificaciones casi perfectas en varias rese帽as, y muchos medios de comunicaci贸n especializados en cigarrillos electr贸nicos han declarado que es uno de los mejores desechables disponibles en la actualidad.

Fundado en 2020, zovoo siempre se ha adherido al concepto de marca "centrado en el usuario". zovoo continuar谩 avanzando con reputaci贸n, creando la mejor experiencia de usuario con la mejor tecnolog铆a y 隆buscando un futuro mejor para la industria del vapeo!

Advertencia 鈥 este producto puede contener nicotina que es una sustancia altamente adictiva.

