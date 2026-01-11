“Avatar: Fire and Ash” lidera taquilla por cuarta semana; "Primate" debuta en segundo lugar

LOS ÁNGELES (AP) — “Avatar: Fire and Ash” continuó ardiendo en la taquilla, ocupando el primer lugar por cuarta semana consecutiva en un fin de semana relativamente tranquilo, mientras la industria comenzaba a sentir la calma de enero.

El tercer capítulo de la épica de James Cameron recaudó US$ 21,3 millones en los cines de América del Norte para The Walt Disney Co., según estimaciones del estudio el domingo.

En total, después de cuatro semanas, “Avatar: Fire and Ash” ha recaudado US$ 342,6 millones en América del Norte y US$ 888 millones en el resto del mundo. La semana pasada se unió a sus dos predecesoras como una película que ha recaudado US$ 1.000 millones.

El nuevo estreno con mayor recaudación de la semana fue "Primate", la película de terror de Paramount Pictures sobre un chimpancé descontrolado, que ganó US$ 11,3 millones a nivel nacional.

"Zootopia 2" de Disney también sigue triunfando desde su estreno en noviembre. Continúa siendo un fenómeno global y una sensación en China. A nivel mundial, la secuela animada ha acumulado US$ 1.650 millones. Eso la coloca justo al borde de convertirse en la película animada de mayor recaudación de Disney, solo detrás de los US$ 1.660 millones recaudados por "The Lion King" en 2019.

En su séptima semana, fue cuarta en la taquilla de América del Norte con US$ 10,1 millones para un total nacional de US$ 378,8 millones.

"The Housemaid", el thriller protagonizado por Sydney Sweeney, sigue siendo una buena fuente de ingresos para Lionsgate, que a principios de esta semana dio luz verde a una secuela. Recaudó US$ 11,2 millones en América del Norte en su cuarto fin de semana para un total de US$ 94,15 millones después de costar solo US$ 35 millones para hacer.

Las cifras llegaron en un domingo cuando gran parte de la atención de Hollywood está en los Premios Globo de Oro. “Avatar: Fire and Ash” y "Zootopia 2" están nominadas a dos premios cada una.

Pero entre los contendientes en las principales categorías de los Globos, solo "Marty Supreme" de A24 está en las primeras 10 de la taquilla de este fin de semana, terminando sexto con una recaudación de US$ 7,6 millones y un total de US$ 70,1 millones en cuatro semanas en América del Norte.

Está nominada a mejor película musical o comedia, con Timothée Chalamet nominado a mejor actor en una comedia y el coguionista y director Josh Safdie nominado a mejor guion.

En general, Hollywood comenzó 2026 con fuerza. Los ingresos de este fin de semana aumentaron un 23% en comparación con el mismo fin de semana de 2025, según la firma de datos Comscore. Y el total de 2026 hasta ahora también ha aumentado un 23% respecto al año pasado.

La industria cinematográfica viene de un pobre 2025, donde la asistencia al cine continuó disminuyendo. Pero los estudios esperan que 2026 pueda ser el mejor año de taquilla de la década mientras esperan los estrenos de nuevas películas de "Avengers", "Spider-Man", "Toy Story", "Super Mario Bros" y "Dune".

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Avatar: Fire and Ash” - US$ 21,3 millones.

2. “Primate” - US$ 11,3 millones

3. “The Housemaid” - US$ 11,2 millones.

4. “Zootopia 2” - US$ 10,1 millones.

5. “Greenland 2: Migration” - US$ 8,5 millones

6. “Marty Supreme” - US$ 7,6 millones.

7. “Anaconda” - US$ 5,1 millones.

8. “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” - US$ 3,8 millones.

9. “David” - US$ 3,1 millones.

10. “Song Sung Blue” - US$ 3 millones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.