"Avatar: Fuego y cenizas" alcanza los 1.000 millones de dólares de recaudación

4 ene (Reuters) - La película ⁠de ciencia ficción y fantasía ⁠de James Cameron "Avatar: Fuego y ceniza" ha superado los 1.000 millones de dólares en taquilla en todo el ⁠mundo, siendo la ‌cuarta ​película del director en rebasar dicho umbral.

La película, que devuelve al ​público al impresionante planeta de Pandora, ha recaudado 1.030 millones ‌de dólares en ventas de entradas en ‌todo el mundo, según informó ​Walt Disney Studios el domingo.

"Avatar: Fuego y ceniza" ("Avatar: fuego y ceniza" en España) es la tercera película de la saga "Avatar" y ha recaudado en conjunto 6.350 millones de dólares en todo el mundo. La cinta retoma la historia donde la dejó la segunda entrega, "Avatar: El camino del agua", con Jake y Neytiri lamentando la ⁠pérdida de un hijo.

La primera película de la franquicia, "Avatar", se estrenó en 2009 y ​recaudó 2.900 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en valores absolutos, según Comscore, aunque queda por detrás del clásico de 1939 "Lo que el viento se llevó" si se ajustan los ingresos de taquilla ⁠a la inflación y al precio medio de las entradas a lo largo ​de las décadas.

Trece años después, en 2022, se estrenó "Avatar: El camino del agua", que recaudó más de 2.300 millones de dólares en todo el mundo y ganó ‍un Óscar a los mejores efectos visuales.

La última entrega, estrenada a tiempo para la temporada navideña, recaudó 306 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 777,1 millones de dólares a nivel internacional, según informó Disney.

La primera superproducción ​de Cameron que superó los mil millones de dólares fue "Titanic", estrenada en 1997, que recaudó casi 2.300 millones de dólares en todo el mundo. (Reporte de Rajveer Singh Pardesi en ‍Bengaluru; Edición de Cynthia Osterman; editado en español por Tomás Cobos)