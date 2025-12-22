Avatel encarecerá sus tarifas un 3,1% a partir del 1 de febrero de 2026

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Avatel, la quinta operadora de telecomunicaciones en España, aplicará una subida de sus tarifas del 3,1% a partir del 1 de febrero de 2026, según ha informado la compañía, que ha explicado que este ajuste supone un incremento menor a un euro sobre una factura media de casi 25 euros.

El encarecimiento de las tarifas de Avatel se produce tras dos ejercicios sin realizar ajustes y la empresa ha indicado que la medida responde tan solo "a variables económicas externas" y que tiene como objetivo "garantizar una atención presencial en entornos rurales, la calidad de su red e impulsar inversiones estratégicas en tecnologías de última generación en un entorno de costes crecientes".

En esa línea, la teleco ha recalcado su intención de fortalecer su infraestructura de red de fibra hasta el hogar (FTTH) y de realizar nuevas inversiones tecnológicas para facilitar la transición digital en zonas urbanas y rurales a fin de reducir la brecha digital.

"Esta actualización de tarifas potencia su compromiso con la competitividad, al equilibrar los desafíos del contexto de costes con la voluntad de seguir ofreciendo servicios que generen valor para clientes actuales y futuros", ha añadido.

Cabe recordar que a mediados del pasado junio Inveready y Vaiia Kapital cerraron una ampliación de capital de 99,2 millones de euros en Avatel en el marco de la adquisición de la teleco por parte de Pangea Telecom, la sociedad participada por ambos fondos y a través de la cual se ejecutó la operación.