Avaya y Alvaria se asocian para ofrecer capacidades salientes de avanzada para las transformaciones proactivas de la experiencia del cliente

Alvaria anunci贸 hoy que acaba de ampliar su alianza con Avaya, proveedor l铆der de soluciones de experiencia de cliente, para seguir consolidando la cartera de productos en la nube de Avaya con capacidades salientes de avanzada. En el marco de la colaboraci贸n hist贸rica de ambas compa帽铆a en el programa DevConnect Technology Partner de Avaya, esta colaboraci贸n perfeccionada apunta a generar experiencias proactivas de acercamiento al cliente para ofrecer innovaci贸n sin interrupciones, adem谩s de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y coordinar la actividad de compromiso en todos los estamentos de la empresa.

Alvaria integrar谩 sus soluciones Alvaria Cloud para interacciones salientes, gesti贸n normativa y de cumplimiento, adem谩s de capacidades de tiempo de llamada muy convenientes gracias al centro de contacto Elite de Avaya y sus soluciones Enterprise Cloud. Con esta integraci贸n, los clientes de Avaya tendr谩n capacidades salientes de avanzada, para elaborar campa帽as modernas, proactivas y que cumplan con la normativa y ayuden a captar clientes, cobros, crecimiento, adem谩s de mejorar la fidelizaci贸n y la retenci贸n de los clientes.

"Las capacidades salientes son imprescindibles para que las estrategias de atenci贸n al cliente tengan 茅xito y Alvaria reconoce su importancia", explic贸 Alan Masarek, director general de Avaya. "Gracias a la ampliaci贸n de la alianza con Avaya, los clientes conjuntos pueden optimizar sus campa帽as salientes al tiempo que garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos. Con la integraci贸n de las soluciones salientes y de cumplimiento normativo de Alvaria, las organizaciones est谩n en condiciones de ofrecerles a sus clientes las mejores experiencias y facilitar interacciones eficientes y efectivas con los agentes de los centros de llamadas que utilizan las herramientas de Avaya".

La asociaci贸n entre Alvaria y Avaya tiene una serie de ventajas para los clientes, al darles acceso a capacidades de avanzada de interacci贸n saliente, de modo que las empresas pueden aprovechar al m谩ximo sus esfuerzos de adquisici贸n y retenci贸n de los clientes. La integraci贸n de las soluciones de gesti贸n regulatoria y de cumplimiento asegura el cumplimiento de las regulaciones de la industria, mitigando los riesgos y consolidando la confianza del cliente. Adem谩s, la incorporaci贸n de las capacidades de tiempo de llamada conveniente mejora la eficiencia de las campa帽as salientes, aumentando as铆 la probabilidad de 茅xito de los compromisos con los clientes.

"Personalmente, me llena de orgullo poder anunciar nuestra colaboraci贸n entre Alvaria y Avaya, en el marco del evento Avaya Engage", coment贸 Jeff Cotten, director general de Alvaria. "Con mi equipo estamos encantados de poder brindarles a las empresas blue chip que forman la clientela de Avaya estrategias salientes proactivas de experiencia del cliente perfeccionadas, operaciones de negocio racionalizadas y la capacidad de superar los desaf铆os regulatorios".

Con el compromiso de capacitar a las empresas para ofrecerles experiencias excepcionales a los clientes, la alianza entre Alvaria y Avaya es un paso contundente en pos de lograr ese objetivo.

Las capacidades salientes de Alvaria Cloud estar谩n disponibles a trav茅s de Avaya y los socios de canal de Avaya a fin de este a帽o.

Acerca de Alvaria

Alvaria asiste a las organizaciones para que puedan gestionar con eficiencia la fuerza laboral moderna, lograr su compromiso y conectarse de manera compatible con los clientes actuales y potenciales. Nuestra multiplataforma abierta e innovadora fue dise帽ada para dos competencias b谩sicas: una plataforma de gesti贸n del compromiso de los empleados con numerosas funciones 煤tiles, intuitiva e inteligente y una plataforma de contacto para diversos canales, proactiva y conforme a las normativas. Alvaria, el producto de la fusi贸n de Aspect Software y Noble Systems, dos l铆deres mundiales, celebra con orgullo sus 50 a帽os en el negocio de renovar la experiencia del cliente y del empleado.

ALVARIA. Reshaping Customer Experience 鈩. Para saber m谩s al respecto, visite www.alvaria.com.

Acerca de Avaya

Los negocios se construyen en funci贸n de las experiencias que ofrecen y todos los d铆as, Avaya ofrece millones de esas experiencias. Avaya est谩 transformando el futuro de las experiencias del cliente, con innovaci贸n y asociaciones que ofrecen beneficios empresariales que cambian el juego. Nuestras soluciones de comunicaciones potencian las experiencias de cliente, haci茅ndolas m谩s inmersivas, personalizadas y memorables para ayudar a las organizaciones a cumplir sus ambiciones estrat茅gicas y los resultados que quieren lograr. Juntos, nos comprometemos a promover el crecimiento de su negocio, con experiencias que importan. M谩s informaci贸n en http://www.avaya.com.

