Avdija roza el triple-doble y Trail Blazers vencen a Mavericks 125-122

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Deni Avdija anotó 27 puntos, repartió 11 asistencias y capturó nueve rebotes, y Shaedon Sharpe agregó 24 unidades para los Trail Blazers de Portland, que derrotaron el lunes 125-122 a los Mavericks de Dallas.

Caleb Love también encestó 24 tantos para los Blazers saliendo desde la banca, incluyendo seis triples y los tiros libres que le dieron la ventaja al equipo a menos de un minuto del final.

Klay Thompson falló un intento de empatar la pizarra con un triple sobre la bocina y Portland evitó desperdiciar una ventaja de 17 puntos.

Max Christie lideró a los Mavericks con 25 puntos y Brandon Williams anotó 22. Cooper Flagg totalizó 15 unidades, ocho asistencias y seis rebotes.

Los equipos intercambiaron el liderazgo ocho veces en el último cuarto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.