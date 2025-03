"Avengers: Doomsday" incluirá a Thor de Hemsworth, miembros de los Cuatro Fantásticos y X-Men

LOS ÁNGELES (AP) — Thor, interpretado por Chris Hemsworth, el Capitán América de Anthony Mackie, Bucky Barnes de Sebastian Stan, Ant-Man de Paul Rudd y Loki de Tom Hiddleston regresan juntos al elenco de Avengers

Los cinco veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) forman parte del reparto de “Avengers: Doomsday” de 2026, anunció Marvel en una serie de videos en redes sociales que la compañía lanzó lentamente el miércoles.

Se unirán a miembros más recientes del equipo de superhéroes, incluyendo algunos que aún no han hecho su debut en el UCM.

Vanessa Kirby, quien interpretará a la Mujer Invisible, Sue Storm, en “Fantastic Four: First Steps” de julio, también estará en “Avengers: Doomsday”. Ahora la acompañarán en ambas películas Ebon Moss-Bachrach, quien interpretará a Ben Grimm, también conocido como la Cosa, y Joseph Quinn, quien interpretará a Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana.

Patrick Stewart, de 84 años, quien interpretó al Profesor X en las primeras películas de “X-Men” de Fox a principios de los 2000, e Ian McKellen, de 85 años, quien interpretó a su némesis Magneto, también forman parte del elenco de “Doomsday” mientras Disney y Marvel buscan aprovechar la adquisición de la biblioteca cinematográfica de Fox. De igual manera se anunció a Kelsey Grammer, quien interpretó a Hank “Bestia” McCoy.

Simu Liu, quien interpretó al personaje principal en “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” ("Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos") de 2021, también está en el nuevo elenco anunciado, al igual que Tenoch Huerta, quien interpretó al antagonista acuático Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” ("Black Panther: Wakanda Por Siempre"). Letitia Wright, quien interpreta a Shuri en las películas de “Black Panther”, también regresará entre los Vengadores, al igual que su compañero de “Black Panther”, Winston Duke.

Florence Pugh, quien repetirá su papel en el MCU como Yelena Belova en el próximo “Thunderbolts”, también lo hará en “Doomsday”. David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman también estarán en ambas películas.

Robert Downey Jr. reveló el verano pasado que regresará al UCM para interpretar al villano Doctor Doom en el próximo conjunto de películas de “Avengers”.

“Avengers: Doomsday”, programada para su estreno en mayo de 2026, será la quinta película de “Avengers” y la primera desde que “Avengers: Endgame” de 2019 se convirtió en una de las más taquilleras de todos los tiempos.

Marvel ha estado luchando por recuperar su atractivo cultural y su éxito en taquilla desde entonces, con la esperanza de que las próximas películas de conjunto devuelvan la magia que dominó el cine durante más de una década.

