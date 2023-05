AVEVA refuerza su equipo de alta dirección con cuatro nuevos cargos sénior

Londres--(business wire)--may. 25, 2023--

AVEVA, líder mundial en software industrial, consolida su equipo directivo con el anuncio de cuatro nuevos cargos ejecutivos de alto nivel, en un momento en que la empresa avanza con un nuevo modelo de negocio.

La noticia se produce tras el anuncio, en el mes de marzo, del nombramiento del nuevo director ejecutivo de la empresa, Caspar Herzberg, que sustituyó en el cargo a Peter Herweck, actual presidente de AVEVA. Herweck comenzó oficialmente como director ejecutivo de Schneider Electric, la casa matriz, el 4 de mayo.

Sue Quense, actual vicepresidenta sénior de AVEVA para América, asume el nuevo cargo de directora comercial. Quense, radicada en Filadelfia (Estados Unidos), ha pasado más de tres décadas en puestos de liderazgo de ventas de software. Fue una pieza clave en OSIsoft, que se fusionó con AVEVA en 2021 para satisfacer la creciente inteligencia industrial de las empresas globales y acelerar la evolución de la economía industrial conectada.

Marco Mueller, líder de la industria tecnológica desde hace muchos años, se une a AVEVA como director de marketing y trabajará desde Londres (Reino Unido). Anteriormente fue vicepresidente sénior de marketing de demanda global en ServiceNow, una importante empresa de plataformas de computación en la nube con sede en Silicon Valley (California), durante dos años y medio. Antes de eso, Marco desempeñó durante más de diez años funciones ejecutivas de marketing en SAP, líder del mercado de software de aplicaciones empresariales, donde dirigió equipos de marketing en todo el mundo. Comenzó su carrera como consultor de gestión en Accenture en los sectores de alta tecnología y productos de consumo.

Dentro de la misión de AVEVA de apoyar la innovación de producto de principio a fin, la función de investigación y desarrollo (I+D) y los servicios de entrega de proyectos se unirán a las unidades de negocio y a los equipos de gestión de cartera bajo el liderazgo de Rob McGreevy, director de producto.

Iju Raj, que ha pasado el último lustro dirigiendo la plataforma en la nube de AVEVA, asume el cargo de vicepresidente ejecutivo de I+D y estará a las órdenes de McGreevy. Radicado en la India, Raj será responsable del liderazgo y las operaciones diarias de I+D, impulsará los procesos de desarrollo eficientes y la innovación del software.

Caspar Herzberg, director ejecutivo de AVEVA, declaró: «Es un momento crucial en la herencia de 55 años que tiene AVEVA como líder innovador de software y sostenibilidad industrial. Estamos migrando toda nuestra cartera hacia un modelo de negocio basado en suscripciones, por lo que me encanta la idea de añadir tanta experiencia y conocimientos a la cúpula directiva para reforzar aún más nuestros planes de crecimiento».

«Para acelerar el acceso a soluciones modernas y satisfacer las cambiantes necesidades empresariales, los clientes pueden canjear sus licencias perpetuas existentes por suscripciones que abarcan cualquier combinación de soluciones en la nube, híbridas y locales a lo largo del ciclo de vida industrial de diseño-operación-optimización. Sue, Marco, Rob e Iju serán fundamentales para seguir mejorando nuestro equipo de liderazgo e impulsar el crecimiento».

