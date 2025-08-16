Aviación: Air Canada suspende todas las operaciones

El portavoz del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, Hugh Pouliot, confirmó que la huelga ha comenzado después de que no se llegó a un acuerdo. Poco después, la aerolínea de bandera informó que detendría las operaciones.

Una amarga pelea contractual entre la aerolínea más grande de Canadá y el sindicato que representa a 10.000 de sus auxiliares de vuelo se intensificó el viernes cuando el sindicato rechazó la solicitud de la compañía de entrar en un arbitraje dirigido por el gobierno, lo que eliminaría su derecho a la huelga y permitiría que un mediador externo decidiera los términos de un nuevo contrato.

Los auxiliares de vuelo pararon el trabajo alrededor de la 1 de esta madrugada. Casi al mismo tiempo, Air Canada dijo que comenzaría a bloquear a los auxiliares de vuelo fuera de los aeropuertos.

La ministra Federal de Empleo, Patty Hajdu, se reunió tanto con la aerolínea como con el sindicato el viernes por la noche y les instó a trabajar más duro para llegar a un acuerdo "de una vez por todas".

"Es inaceptable que se haya hecho tan poco progreso. Los canadienses cuentan con que ambas partes hagan sus mejores esfuerzos", dijo Hajdu en un comunicado publicado en las redes sociales.

Un cierre completo afectará a unas 130.000 personas al día, y unos 25.000 canadienses al día pueden quedarse varados en el extranjero. Air Canada opera alrededor de 700 vuelos al día.

Alex Laroche, residente de Montreal, de 21 años, y su novia habían estado ahorrando desde Navidad para sus vacaciones europeas. Ahora su viaje de US$8000 con alojamiento no reembolsable está en juego mientras esperan escuchar de Air Canada sobre el destino de su vuelo del sábado por la noche a Niza, Francia.

Queda por ver cuánto tiempo estarán en tierra los aviones de la aerolínea, pero el director de operaciones de Air Canada, Mark Nasr, ha dicho que podría tomar hasta una semana reiniciar completamente las operaciones una vez que se llegue a un acuerdo tentativo.

Los pasajeros cuyo viaje se vea afectado serán elegibles para solicitar un reembolso completo en el sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

La aerolínea dijo que también ofrecerá opciones de viaje alternativas a través de otras aerolíneas canadienses y extranjeras cuando sea posible. Pero advirtió que no podía garantizar un cambio de reserva inmediato porque los vuelos de otras aerolíneas ya están llenos "debido al pico de los viajes de verano". (ANSA).