Aviación: El Gobierno interviene en el paro en Air Canada
Ordena arbitraje sobre la huelga
- 1 minuto de lectura'
La ministra de Empleo y Familias, Patty Hajdu, ha ordenado a la Junta de Relaciones Industriales de Canadá que imponga un arbitraje vinculante, extendiendo el contrato existente hasta que se llegue a un nuevo acuerdo.
"Esta decisión ayudará a asegurarse de que cientos de miles de canadienses y visitantes de nuestro país no se vean afectados por los vuelos cancelados", dijo Hajdu en un comunicado el sábado por la tarde.
La huelga ya ha puesto patas arriba los planes de viaje en todo el mundo en el apogeo de la temporada de verano.
La aerolínea, la más grande de Canadá y la aerolínea de bandera del país, estima que con sus aproximadamente 700 vuelos diarios suspendidos, unos 130.000 clientes se verán afectados cada día que continúe la huelga.
No está claro cuánto durará la huelga o cuándo se podría llegar a un acuerdo. El Director de Operaciones de Air Canada, Mark Nasr, advirtió que incluso después de un acuerdo, podría tomar hasta una semana reiniciar completamente las operaciones.
(ANSA).
