Avianca advierte de interrupciones significativas en vuelos por problemas de software

La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones significativas en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70%...

La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones "significativas" en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.

Este viernes, el fabricante Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares. Para algunas aeronaves esta actualización solo tomará horas, pero para las que deban cambiar su hardware tomará semanas.

"Aunque la aerolínea comenzará a trabajar de inmediato en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se producirán interrupciones operativas importantes durante los próximos 10 días", dijo la compañía en un comunicado en el que también señaló que suspenderá la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.

