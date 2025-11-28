Avianca advierte de interrupciones significativas en vuelos por problemas de software
La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones significativas en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70%...
- 1 minuto de lectura'
La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones "significativas" en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.
Este viernes, el fabricante Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares. Para algunas aeronaves esta actualización solo tomará horas, pero para las que deban cambiar su hardware tomará semanas.
"Aunque la aerolínea comenzará a trabajar de inmediato en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se producirán interrupciones operativas importantes durante los próximos 10 días", dijo la compañía en un comunicado en el que también señaló que suspenderá la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.
als/mr
- 1
Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
- 2
Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina
- 3
Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero
- 4
Activan la denuncia de la DGI contra el financista ligado a Claudio Tapia y apuntan a movimientos millonarios con varios clubes