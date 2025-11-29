Avianca dice que actualizó el software del 51% de sus aviones: comunicado

CIUDAD DE MÉXICO, 29 nov (Reuters) - La aerolínea colombiana Avianca dijo en un comunicado que, hasta el sábado, había actualizado el software del 51% de sus aviones Airbus A320, luego de que el fabricante notificara en la víspera de una actualización urgente para esa familia de aeronaves.

Avianca agregó que espera que el resto de actualizaciones pueda completarse "en los próximos días". El viernes, Airbus AIR.PA anunció que solicitó un cambio inmediato de software en "un número significativo" de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6.000 aeronaves, más de la mitad de la flota mundial.

El cambio debe llevarse a cabo antes del siguiente vuelo rutinario, según un boletín enviado a las aerolíneas al que tuvo acceso Reuters, amenazando con cancelaciones o retrasos durante uno de los fines de semana de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos y otros países. La aerolínea colombiana había dicho que la medida afectaría a más del 70% de su flota de aviones. (Reporte de Diego Oré)