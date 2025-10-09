Avianca invierte más de 692 millones de euros en fortalecer su flota y consolidar su crecimiento en 2025

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La aerolínea Avianca está ejecutando una inversión que supera los US$800 millones (692 millones de euros) en fortalecer su flota y servicios, así como a mejorar la experiencia del cliente y consolidar su crecimiento en 2025, según ha informado la compañía en un comunicado. En concreto, la firma ha anunciado 13 nuevas rutas para este ejercicio, lo que representa un 13% más en su conectividad que será respaldado por la incorporación de seis aviones adicionales a su flota para finales de este año.

Respecto a la mejora de sus productos y servicios, la inversión reserva una parte para fortalecer 'Insignia by Avianca' en Europa y la expansión de la Business Class a más de 80 rutas en las Américas. También se abrirán nuevas salas VIP y se implementará un servicio de check-in prioritario para clientes Lifemiles.

Dentro del sector de la carga aérea, Avianca está reforzando su posición mediante el incremento de su flota de aviones de esta tipología, en especial los A330F, y el aumento de frecuencias de vuelo para mejorar la conectividad y la capacidad de transporte.

"Esta inversión de más de US$800 millones demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el cliente. Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia prémium en expansión. Por ello, estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje", afirmó el consejero delegado de Avianca, Frederico Pedreira.

Avianca forma parte del Grupo Abra junto a Gol y Wamos, que cuentan con una flota combinada de 300 aeronaves. Sus unidades de negocio, Avianca Cargo y Lifemiles superan los 14 millones de socios.