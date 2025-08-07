Avión ambulancia se estrella contra casas en Kenia, al menos 6 muertos

Al menos seis personas murieron y dos resultaron gravemente heridas cuando un avión ambulancia se estrelló el jueves por la tarde contra unas casas en las afueras de Nairobi, informaron las autoridades locales.

En el avión "perdimos a cuatro personas, incluido el piloto. Hubo heridos graves y también dos muertos en la casa en la que cayó", declaró a la prensa Henry Wafula, administrador del condado de Kiambu, donde ocurrió el accidente.

Wafula también informó de dos personas, entre ellas una anciana, gravemente heridas, que fueron trasladadas a un hospital.

En el lugar del accidente solo quedaban fragmentos esparcidos del aparato y casas completamente destruidas por el impacto, constató un equipo de AFP.

El avión, que había partido de un pequeño aeropuerto en el centro de Nairobi, tenía como destino Hargeisa, en la región somalí separatista llamada Somalilandia, informó en un comunicado la compañía de ambulancia aérea AMREF Flying Doctors, propietaria de la aeronave.

"Estamos cooperando con las autoridades aéreas y los equipos de emergencia para establecer los hechos", agregó Stephen Gitau, director de la empresa, en dicho comunicado.

"Lo he perdido todo", relató entre lágrimas Margaret Wairimu, cuya casa se quemó por completo. "Pero gracias a Dios, mis hijos no estaban cerca", añadió.