Avión cargado de billetes se estrella e impacta vehículos en Bolivia. Reportan al menos 15 muertos

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana que transportaba dinero se salió de la pista tras aterrizar en un aeropuerto vecino a La Paz e impactó con varios vehículos que circulaban en una carretera cercana, dejando al menos 15 personas fallecidas y varios heridos, según informaron las autoridades.

El avión Hércules C-130 transportaba cajas de dinero recién impreso, “aterrizó y después salió de la pista un kilómetro. Las causas del siniestro se desconocen, están en investigación”, informó en rueda de prensa el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

La aeronave derrapó en una carretera cercana al aeropuerto en la vecina ciudad de El Alto que sirve a La Paz antes de quedar destruido en un terreno contiguo, según imágenes que circularon en redes sociales.

Restos de la aeronave, coches destruidos y cuerpos derramados quedaron en la carretera tras el siniestro. Al menos 15 vehículos resultaron impactados, hay 15 fallecidos y varios heridos, dijo a medios locales el comandante del cuerpo de bomberos, Pavel Tovar. Los bomberos lograron sofocar las llamas que se desprendían del aparato. Salinas, empero, no precisó el número de fallecidos y heridos.

“Las causas del accidente se desconocen y tenemos un reporte oficial sobre fallecidos y heridos”, dijo el comandante de la Fuerza Aérea, General Sergio Lora. Señaló que la aeronave llegó con el cargamento desde Santa Cruz, en el oriente, adonde recogió la carga.

“De los seis tripulantes que iban a bordo, dos no han sido hallados”, hasta el viernes por la noche, precisó en la rueda de prensa.

Gran cantidad de dinero quedó esparcido fuera del aeropuerto y cientos de personas acudían a recoger los billetes derramados impidiendo las tareas de rescate, según imágenes que circularon por redes sociales. La policía debió usar equipo antimotines para dispersar a la multitud, según dijo Tovar.

El presidente del Banco Central, David Espinoza, informó que el cargamento de billetes era transportado a La Paz. Llegó del exterior a Santa Cruz. No precisó el monto de dinero que transportaba la aeronave.

Las autoridades suspendieron de momento el aterrizaje y la salida de aeronaves en dicho aeropuerto.