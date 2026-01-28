Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia

Un avión comercial con 15 personas a bordo, incluido un legislador, desapareció en Colombia, cerca a la frontera con Venezuela, informó la aerolínea estatal Satena el miércoles.

La aeronave, con 13 pasajeros y dos tripulantes, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y viajaba hacia el municipio cercano de Ocaña, un recorrido de unos 23 minutos, pero perdió contacto con las torres de control poco antes de su aterrizaje.

Se trata de un área montañosa de clima muy variable, con vastas áreas controladas por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12H05" (17H05 GMT) en el cercano municipio de Ocaña, dijo la aerolínea en un comunicado. Se han activado los protocolos de seguridad y rastreo, según la autoridad aérea.

La última localización de la aeronave fue en una zona de montañas en la región del Norte de Santander que está entre 1.000 y 1.300 metros de altitud, según el rastreador de vuelos Flight Radar.

Según el congresista Wilmer Carrillo, en la aeronave viajaban un candidato a la Cámara Baja y un congresista con curul de paz, una posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

Carrillo dijo en X que recibió la información "con preocupación". En el avión "viajaba mi compañero Diógenes Quintero (congresista), Carlos Salcedo (candidato) y sus respectivos equipos", dijo en X Carrillo.

La AFP contactó a Searca, empresa que opera el avión, y no quiso hacer comentarios sobre la desaparición.

El avión es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora.