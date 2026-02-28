Avión de combate pakistaní se estrella en Jalalabad y el piloto es capturado (ejército y policía afganos)

Un avión pakistaní se estrelló en la ciudad afgana de Jalalabad y el piloto fue capturado con vida, informaron este sábado el ejército y la policía locales, mientras residentes relataron a la AFP que el hombre saltó en paracaídas antes de ser detenido.

Dos potentes explosiones sacudieron más temprano esa ciudad en el este de Afganistán, un día después de que Pakistán bombardeara varias zonas de su vecino.

"Un avión de combate pakistaní fue derribado en el sexto distrito de la ciudad de Jalalabad", aseguró el portavoz de la policía Tayeb Hammad, mientras Wahidullah Mohammadi, vocero del ejército, confirmó que el piloto fue capturado con vida.