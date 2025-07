Avión de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrella en una escuela en Daca. Hay al menos un muerto

DACA, Bangladesh (AP) — Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló en el campus de una escuela en el área norte de Uttara en Daca el lunes, matando al menos a una persona e hiriendo a otras, según informaron el Ejército y una funcionaria de bomberos.

El avión se estrelló en el campus de la Milestone School and College, en el área de Uttara, en Daca, donde los alumnos estaban haciendo exámenes o asistiendo a clases corrientes. Imágenes de televisión mostraron fuego y humo saliendo del lugar del accidente.

Jamuna TV informó que al menos 13 personas, incluidos estudiantes, resultaron heridas. El diario en bengalí Prothom Alo dijo que la mayoría de los heridos eran estudiantes con quemaduras, y al menos 20 personas fueron llevadas a un hospital.

Padres y familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, usando rickshaws de tres ruedas o lo que hubiera disponible, transportaban a los heridos.

Rafiqa Taha, una alumna de la escuela que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la Milestone School and College, con unos 2000 estudiantes, ofrece clases desde primaria hasta el 12mo grado. El lunes, dijo, algunos estudiantes estaban tomando exámenes mientras otros asistían a clases regulares.

“Me aterrorizó ver los videos en la televisión”, dijo la estudiante de 16 años. “¡Dios mío! Es mi escuela”.

La oficina de relaciones públicas del Ejército de Bangladesh confirmó en un breve comunicado que el avión F-7 BGI estrellado pertenecía a la Fuerza Aérea. La funcionaria de bomberos Lima Khanam declaró por teléfono que al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, aunque no proporcionó más detalles.

