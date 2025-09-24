Avión de la ministra de Defensa española sufre intento de interferencia del GPS cerca de Kaliningrado

El avión de la ministra de Defensa española fue víctima el miércoles de un intento de interferencia del GPS al pasar cerca de Kaliningrado, un enclave ruso dentro de la Unión Europea, en una zona donde estos incidentes son frecuentes, indicó una fuente del ministerio.

"Ha habido un intento de perturbar la señal de GPS", explicó la fuente a AFP, quien indicó que como el avión de Robles "lleva un sistema cifrado" no se vio afectado en su vuelo hacia Lituania.

"Debe ser habitual en esta ruta y también con los vuelos comerciales", dijo la fuente sobre la zona cercana al mar Báltico, al descartar que el ataque haya estado dirigido directamente contra el avión de la ministra.

"Todos tenemos derecho a volar y desplazarnos por todo el territorio europeo sin que haya, como hemos vivido esta mañana, interferencias por parte" de alguien que todos "sabemos quién" es, dijo tras aterrizar Robles, en rueda de prensa junto a su homóloga lituana, Dovile Sakaliene.

"Esta es otra muestra más de que Rusia es un vecino que no sigue ninguna regla y no le importa el daño que pueda causar", dijo Sakaliene.

Hace tres semanas, el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria, y su equipo dijo que se sospecha que Rusia estuvo detrás del incidente.

Kaliningrado es un enclave ruso situado entre Lituania y Polonia, dentro de la Unión Europea.

Desde 2023, Suecia ha registrado un fuerte aumento de las perturbaciones aéreas procedentes de Rusia que afectan a los sistemas de navegación por satélite, entre ellos los GPS, sobre el mar Báltico, según la administración de Transportes.

Estas interferencias, que ocurren casi diariamente, no solo tienen lugar sobre aguas internacionales, sino también ahora en ciertas partes terrestres de Suecia.

La aviación no es la única afectada. Todas las infraestructuras críticas que utilizan este sistema de satélites se ven afectadas, incluida la navegación marítima, según la administración de Transportes.

mdm-mig/mr/du/mb