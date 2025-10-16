Avión del secretario de Defensa de EEUU aterriza de emergencia en Reino Unido

WASHINGTON (AP) — El avión del secretario de Defensa Pete Hegseth realizó un aterrizaje no programado en Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas mientras volaba de regreso a Estados Unidos tras una reunión de la OTAN. Todas las personas que iban a bordo están a salvo, informó el Pentágono.

El avión aterrizó “basado en procedimientos estándar”, afirmó el portavoz de la agencia, Sean Parnell, en una publicación en X.

Después de que Hegseth salió de Bruselas, rastreadores de vuelo de código abierto detectaron que su C-32 perdió altitud y comenzó a emitir una señal de emergencia.

Ningún miembro del cuerpo de prensa del Pentágono viajaba con Hegseth, como era la práctica habitual con secretarios de defensa anteriores. En cambio, los reporteros del Pentágono se encontraban vaciando sus escritorios y limpiando sus espacios de trabajo tras rechazar nuevas reglas para periodistas que cubren la fuente del Pentágono.

En febrero, un C-32 de la Fuerza Aérea que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Jim Risch, se vio obligado de manera similar a regresar a Washington después de un problema con el parabrisas de la cabina. El incidente ocurrió aproximadamente 90 minutos después de que el vuelo despegara de la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington.

El C-32, una versión especialmente configurada del avión comercial Boeing 757-200, transporta a líderes de Estados Unidos, incluidos el vicepresidente, la primera dama y miembros del gabinete y del Congreso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.