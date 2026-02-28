Avión militar se estrella cerca del aeropuerto de El Alto, Bolivia

Un avión militar Hércules se estrelló este viernes en las proximidades del aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, informó la gubernamental Agencia Boliviana de Información (ABI), sin confirmar hasta el momento si hubo fallecidos.

El Ministerio de Defensa confirmó a la AFP el accidente, sin brindar más detalles. De acuerdo con la ABI, el accidente ocurrió "la tarde de este viernes, en el sector del Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto. El hecho movilizó de inmediato a unidades de bomberos, quienes se encuentran en el lugar realizando labores de rescate".

Según imágenes del canal Unitel, la policía tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger billetes en moneda nacional que transportaba la aeronave.