Avión pequeño que llevaba turistas extranjeros se estrella en Kenia. Se teme que haya 11 muertos

NAIROBI, Kenia (AP) — Un accidente de avión mató a 11 personas, en su mayoría turistas extranjeros, en la región costera de Kwale, en Kenia, la madrugada del martes mientras se dirigía a la Reserva Nacional Maasai Mara.

La aerolínea, Mombasa Air Safari, dijo en un comunicado que a bordo iban ocho pasajeros húngaros y dos alemanes, y que el piloto keniano también murió. El avión se estrelló en una zona escarpada y boscosa a unos 40 kilómetros (25 millas) de la pista de aterrizaje de Diani, informaron las autoridades.

La aerolínea no confirmó a qué hora despegó la aeronave de la pista de Diani, y señaló que el piloto no se comunicó al partir y que la torre de control del aeropuerto intentó contactarlo durante 30 minutos antes de que se localizara el avión.

Las agencias de investigación buscaban la causa del accidente ocurrido a las 5:30 de la mañana, dijo el comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, a The Associated Press. Había fuertes lluvias en la costa de Kenia en ese momento.

La aeronave estalló en llamas, dejando un fuselaje carbonizado en el lugar, dijeron las autoridades. Testigos dijeron a la AP que escucharon un fuerte estruendo y al llegar al lugar encontraron restos humanos irreconocibles.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia había dicho antes que había 12 personas a bordo de la aeronave tipo Cessna Caravan.

La Reserva Nacional Maasai Mara, ubicada al oeste de la costa, está a dos horas de vuelo directo desde Diani, una popular ciudad costera conocida por sus playas de arena. La reserva atrae a un gran número de turistas, ya que permite presenciar la migración anual de ñus desde el Serengeti en Tanzania.

Las playas de arena blanca de la costa keniana en el océano Índico atraen a turistas de todo el mundo.

Según la auditoría de supervisión de seguridad más reciente para Kenia publicada en el sitio de la Organización de Aviación Civil Internacional, de 2018, el país estaba por debajo del promedio global en investigación de accidentes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.