Avión ruso evacúa de Líbano a 117 iraníes, incluidos diplomáticos

Más de un centenar de iraníes, incluidos diplomáticos, fueron evacuados de Beirut durante la noche a bordo de un avión ruso, afirmó este domingo a AFP un alto cargo libanés que pidió el anonimato.

"En total, 117 iraníes, incluidos diplomáticos y empleados de la embajada, fueron evacuados a bordo de un avión ruso que salió de Beirut la noche del sábado al domingo", precisó.

El gobierno libanés prohibió el jueves cualquier posible actividad militar de los Guardianes de la Revolución iraníes e impuso visados a la entrada de iraníes en el país, una medida destinada a estrechar el cerco sobre el movimiento proiraní libanés Hezbolá.