Aviones cargados de ayuda humanitaria llegan a Jamaica tras el huracán Melissa

Aviones cargados con ayuda humanitaria y helicópteros estadounidenses llegaron este viernes a Jamaica, tres días después de que Melissa golpeara la isla caribeña como uno de los huracanes más poderosos jamás registrados, causando la muerte de al menos 19 personas.

"Tenemos información creíble" sobre cinco posibles víctimas adicionales y "nos esperamos a que (el balance) evolucione hoy", declaró la ministra de la Información, Dana Morris Dixon, este viernes en la rueda de prensa diaria del gobierno jamaicano.

El aeropuerto internacional de Kingston, que reabrió la víspera, "recibió 13 aviones de carga con ayuda humanitaria ayer (jueves), sin contar la ayuda que llegó con vuelos comerciales y numerosos aviones privados", indicó por su parte el ministro de Transportes, Daryl Vaz.

Los tres aeropuertos internacionales de la isla habrán reanudado su actividad el sábado por la mañana, tanto para vuelos humanitarios como comerciales, añadió.

Jamaica recibirá el refuerzo de "entre ocho y 10 helicópteros del gobierno estadounidense, grandes helicópteros capaces de trasladar y atender a pacientes que lo necesiten, y, por supuesto, de transportar grandes cantidades de ayuda humanitaria", informó también.

En el oeste del país, la región más duramente golpeada por Melissa, hay comunidades que siguen aisladas, sin comunicaciones ni electricidad.

"La devastación en el oeste es inimaginable", insistió Dana Morris Dixon, agradeciendo "la extraordinaria ayuda humanitaria" recibida.

El huracán se aleja este viernes de las Bermudas después de dejar cerca de 50 muertos en Jamaica y en Haití.

Melissa también causó destrozos a su paso por el este de Cuba.

Potenciado por el cambio climático, el huracán fue el más poderoso en tocar tierra en 90 años, cuando azotó Jamaica el martes como categoría 5 —la más alta en la escala Saffir-Simpson— con vientos de unos 300 km/h.

