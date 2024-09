aviones israelíes bombardean el sur del líbano tras las detonaciones de radios

(Añade información, detalles, citas y contexto en los párrafos 1-17 sobre el bombardeo israelí, las detonaciones de dispositivos y la detención de un ciudadano israelí)

Por Walid Saleh y James Mackenzie

JERUSALÉN, 19 sep (Reuters) - Israel bombardeó el jueves el sur de Líbano y afirmó haber desbaratado un plan de asesinato dirigido por Irán, un día después de las explosiones de radios de Hezbolá, que se sumaron a las explosiones de buscapersonas con trampas explosivas, poniendo a los enemigos en el camino de la guerra.

Los sofisticados ataques contra los equipos de comunicaciones utilizados por el grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán, han sembrado el desconcierto en Líbano, donde los residentes, presas del pánico, han abandonado sus teléfonos móviles.

"Esto no es un asunto menor, es la guerra. ¿Quién puede siquiera asegurar su teléfono ahora? Cuando me enteré de lo que pasó ayer, dejé mi teléfono en mi motocicleta y me fui", dijo Mustafa Sibal en una calle cercana al centro de Beirut.

En Beirut se oía un lejano estruendo en el cielo, que según medios de comunicación estatales libaneses eran aviones israelíes rompiendo la barrera del sonido, un ruido cada vez más habitual en los últimos meses.

Israel dijo que sus aviones de guerra habían atacado pueblos del sur de Líbano durante la noche, y una fuente de seguridad y la cadena de televisión Al Manar de Hezbolá informaron de que los ataques aéreos cerca de la frontera se habían reanudado el jueves poco después del mediodía.

Las utilizadas por Hezbolá detonaron el miércoles en todo el sur de Líbano, matando a 20 personas en el día más mortífero del país desde que estallaron los combates transfronterizos entre los militantes e Israel paralelamente a la guerra de Gaza el año pasado.

El día anterior, cientos de localizadores –utilizados por Hezbolá para eludir la vigilancia por teléfono móvil– explotaron a la vez, matando a 12 personas, entre ellas dos niños, e hiriendo a casi 3.000.

En un mensaje en X, el primer ministro libanés, Najib Mikati, pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adoptara una postura firme para detener la "agresión" y la "guerra tecnológica" de Israel contra su país.

Israel no ha hecho comentarios directos sobre los walkie-talkies y buscapersonas con trampas explosivas, pero múltiples fuentes de seguridad han afirmado que los ataques fueron llevados a cabo por su agencia de espionaje, el Mossad.

Israel afirma que su conflicto con Hezbolá, al igual que su guerra en Gaza contra el grupo miliciano palestino Hamás, forma parte de un enfrentamiento regional más amplio con Irán, que patrocina a ambos grupos, así como a movimientos armados en Siria, Yemen e Irak.

El jueves, las fuerzas de seguridad israelíes anunciaron que un el mes pasado tras asistir al menos a dos reuniones en Irán, en las que habló de asesinar al primer ministro Benjamin Netanyahu, al ministro de Defensa o al jefe de la agencia de espionaje Shin Bet.

La semana pasada, el Shin Bet descubrió lo que dijo que era un complot de Hezbolá para asesinar al exministro de Defensa Moshe Ya'alon.

Israel ha sido acusado de asesinatos, entre ellos una explosión en Teherán que mató al líder de Hamás y otra en un suburbio de Beirut que mató a un alto comandante de Hezbolá con pocas horas de diferencia en julio.

A pesar de los acontecimientos de los últimos días, un portavoz de la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano afirmó que la situación a lo largo de la frontera "no ha cambiado mucho en cuanto a intercambios de disparos entre las partes". "Hubo una intensificación la semana pasada. Esta semana sigue más o menos igual. Sigue habiendo intercambios de disparos. Sigue siendo preocupante, sigue siendo preocupante, y la retórica es alta", dijo a Reuters el portavoz, Andrea Tenenti.

Israel y Hezbolá han estado intercambiando disparos a través de la frontera entre Israel y Líbano en paralelo a la guerra que Israel ha librado en Gaza contra Hamás, el grupo miliciano palestino cuyos combatientes atacaron Israel el 7 de octubre.

Decenas de miles de personas han tenido que huir de ambos lados de la zona fronteriza entre Israel y Líbano. Netanyahu prometió el miércoles devolver a los israelíes evacuados "con seguridad a sus hogares".

Cambio de enfoque

El ejército dijo que los ataques aéreos alcanzaron objetivos de Hezbolá en Chihine, Tayibe, Blida, Meiss Ej Jabal, Aitaroun y Kfarkela, en el sur de Líbano, así como un almacén de armas de Hezbolá en la zona de Khiam.

Medios israelíes informaron de que varios civiles israelíes habían resultado heridos por disparos de misiles antitanque desde Líbano, pero no hubo confirmación oficial. El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que la guerra estaba entrando en una nueva fase y que se estaban enviando más unidades y recursos militares a la frontera norte.

Según responsables israelíes, entre las fuerzas desplegadas en la frontera se encuentra la 98ª División, una formación de élite que incluye comandos y paracaidistas y que ha estado combatiendo en Gaza.

Hezbolá lanzó andanadas de misiles contra Israel al día siguiente del ataque de Hamás del 7 de octubre y desde entonces ha habido un intercambio constante de disparos que ninguna de las partes ha permitido que se convierta en una guerra a gran escala.

Sin embargo, decenas de miles de personas han sido evacuadas a ambos lados de la frontera y en Israel ha aumentado la presión para que el Gobierno devuelva a los evacuados a sus hogares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el miércoles devolver a los israelíes evacuados "con seguridad a sus hogares". (Información adicional de Tom Perry y Walid Saleh en Beirut; redacción de Michael Georgy; edición de Peter Graff; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters