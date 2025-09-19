Aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio el viernes, según fuentes

WASHINGTON/BERLÍN, 19 sep (Reuters) -

Tres aviones militares rusos violaron el viernes el espacio aéreo de Estonia, un miembro de la OTAN, informó su Gobierno, en un escenario cada vez más tenso en el flanco oriental de la alianza.

El incidente se conoce poco más de una semana después de que más de 20 aviones no tripulados rusos entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche del 9 al 10 de septiembre, lo que llevó a los aviones de la OTAN a derribar algunos de ellos y a los funcionarios occidentales a decir que Rusia estaba poniendo a prueba la preparación y la determinación de la alianza.

Tallin dijo el viernes que los tres cazas MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sin permiso y permanecieron allí por 12 minutos.

"Rusia ya ha violado el espacio aéreo estonio cuatro veces este año, lo que es inaceptable en sí mismo, pero la violación de hoy, durante la cual tres cazas entraron en nuestro espacio aéreo, es un descaro sin precedentes", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna.

"La cada vez mayor prueba de fronteras y agresividad de Rusia debe responderse reforzando rápidamente la presión política y económica".

Estonia dijo que había presentado una protesta ante el máximo diplomático ruso en el país.

Tallin, firme defensor de Ucrania, había dicho en mayo que Moscú había enviado brevemente un avión de combate al espacio aéreo de la OTAN sobre el mar Báltico durante lo que fue un intento de detener a un petrolero ruso que se creía que formaba parte de una "flota en la sombra" que desafía las sanciones occidentales a Moscú. (Reporte de Reuters; Editado en español por Javier Leira)