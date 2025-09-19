Aviones rusos violaron zona de seguridad de plataforma de perforación en el mar Báltico: Polonia

VARSOVIA, 19 sep (Reuters) - Dos aviones de combate rusos violaron la zona de seguridad de la plataforma de perforación Petrobaltic en el Mar Báltico, informó el viernes la Guardia de Fronteras polaca.

Estonia dijo más temprano el viernes que tres aviones militares rusos habían entrado en su espacio aéreo durante 12 minutos en una incursión "descarada sin precedentes", en medio de las crecientes tensiones en el flanco oriental de la OTAN.

La Guardia de Fronteras polaca escribió en X: "Dos aviones de combate rusos realizaron un sobrevuelo bajo sobre la plataforma Petrobaltic en el Mar Báltico. Se violó la zona de seguridad de la plataforma".

La semana pasada Polonia derribó presuntos drones rusos en su espacio aéreo con el respaldo de aviones de sus aliados de la OTAN, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar occidental ha disparado durante la guerra de Rusia en Ucrania. (Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk; Editado en español por Javier Leira)